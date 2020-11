BHG - Ngày 19.11, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO và Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI năm 2020. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành viên Ban Tổ chức; lãnh đạo các huyện vùng Công viên địa chất; công ty tổ chức sự kiện.

Toàn cảnh buổi họp Ban tổ chức Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VI

Lễ kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ VI dự kiến khai mạc vào tối 28.11. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 và Đài PT-TH Hà Giang tại 2 điểm cầu: Điểm cầu chính Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang) và điểm cầu tại phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn); đồng thời kết nối với 20 tỉnh trong nước đề nghị hỗ trợ tiếp sóng và được phát trực tiếp trên nền tảng số của tỉnh.

Công ty tổ chức sự kiện trình bày kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc lễ hội

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm có nhiều hoạt động ý nghĩa, hấp dẫn như: Giải đua xe địa hình với chủ đề “Tinh thần đá”; liên hoan văn hóa ẩm thực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh… Đặc biệt chương trình khai mạc diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng; ngoài phần trình diễn mở màn, phần lễ, chương trình nghệ thuật sẽ gồm 3 chương: Huyền thoại miền đá, đá nở hoa, sắc hoa vươn xa. Hiện các ngành thành viên Ban Tổ chức đang tích cực triển khai nhiệm vụ được giao, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết; đảm bảo cơ sở vật chất, các dịch vụ phục vụ du lịch, an ninh trật tự trên địa bàn. Tại các huyện vùng Công viên địa chất đã chủ động trong công tác trồng, chăm sóc hoa Tam giác mạch, nhất là các điểm nhấn du lịch.

Lãnh đạo Đài PT-TH tỉnh phát biểu kế hoạch chuẩn bị chương trình truyền hình trực tiếp

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh Hà Giang đến với du khách trong và ngoài nước. Do đó các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện; làm tốt công tác chăm sóc hoa Tam giác mạch đảm bảo nở đẹp vào đúng dịp lễ hội; làm tốt công tác vệ sinh môi trường; đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; các trung tâm, điểm nhấn cần trang trí hoa, băng zôn, khẩu hiệu đẹp và bắt mắt; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo an toàn giao thông; tiếp sóng trực tiếp với các đài truyền hình. Quản lý thị trường chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các huyện, thành phố cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ lễ hội. Thông qua đây, nhằm đẩy mạnh việc phát triển du lịch, giao thương, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước vào Hà Giang.

Tin, ảnh: Lê Hải