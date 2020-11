Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn giám sát tại huyện Quản Bạ, Đồng Văn

BHG - * Ngày 18.11, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi kiểm tra, giám sát thực tế một số mô hình phát triển kinh tế của huyện Quản Bạ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn kiểm tra diện tích cây dược liệu tại Công ty cổ phần Bình Minh 3.

Tại xã Quản Bạ, đồng chí Thào Hồng Sơn đã đến kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất các sản phẩm từ dược liệu của HTX dược liệu Nặm Đăm và thăm mô hình homestay của gia đình ông Lý Quốc Thắng, thôn Nặm Đăm. Tại đây, đồng chí mong muốn HTX dược liệu Nặm Đăm tiếp tục mở rộng thêm danh mục sản phẩm dược liệu của địa phương, mở rộng diện tích cây dược liệu; chú ý về dây chuyền sản xuất, chất lượng sản phẩm; có phương thức quảng bá, giới thiệu sáng tạo tới thị trường khách hàng. Đối với Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Nặm Đăm, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến xã tiếp tục quan tâm, triển khai những nội dung cụ thể về du lịch cộng đồng để thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại xã Quyết Tiến, đoàn đã giám sát khu vực trồng và chế biến dược liệu của Công ty cổ phần Bình Minh 3. Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị Công ty cổ phần Bình Minh 3 quan tâm, làm tốt việc bảo tồn và phát triển nguồn gen cây dược liệu đảm bảo về số lượng, chất lượng; tiếp tục nghiên cứu đưa các loại cây dược liệu phù hợp vào sản xuất.

Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại các xã, đồng chí Thào Hồng Sơn đánh giá cao tinh thần chủ động của huyện Quản Bạ trong việc định hướng trúng, đúng những tiềm năng, thế mạnh của địa phương phù hợp với từng thôn bản, khu dân cư, nhất là đối với cây dược liệu và lĩnh vực du lịch cộng đồng. Đồng thời yêu cầu huyện Quản Bạ tiếp tục mở rộng các mô hình phát triển kinh tế theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX đã đề ra. Tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu, thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại huyện. Tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm dược liệu bền vững, lâu dài.

* Chiều 18.11, Tổ giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về phát triển KT – XH, giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Đồng Văn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn giám sát công trình trường học xã Lũng Cú.

5 năm qua, huyện Đồng Văn đã lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm. Ban hành các chương trình, kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát với điều kiện thực tế của địa phương. Giai đoạn 2016 – 2020, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 650 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 145 tỷ đồng, tăng 91% so với năm 2015; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 đạt 45,5 tỷ đồng, tăng 26,3% so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 530 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 150 tỷ đồng, tăng 141,6% so với năm 2015. Tổng lượng khách đến tham quan trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1.792 nghìn lượt khách, vượt 402% so với 2015. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 6% trở lên. Quốc phòng - An ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ổn định...

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn yêu cầu huyện Đồng Văn rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch đã thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020, đánh giá cụ thể, chính xác những kết quả đã đạt được, phân tích nguyên nhân những chỉ tiêu không đạt và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nâng cao chất lượng các làng nghề truyền thống, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân. Làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, giữ gìn nét kiến trúc nhà ở của đồng bào các dân tộc, bảo vệ tốt cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch. Khẩn trương quy hoạch mở rộng hệ thống chợ nông thôn, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân và khách du lịch. Quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, tiếp tục đưa văn hóa truyền thống vào trường học. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân…

