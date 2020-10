BHG - Chiều 31.10, Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ 5 giai đoạn 2016 - 2020. Đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tới dự và phát biểu tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư; đại diện các bộ, ngành T.Ư. Dự Đại hội tại điểm cầu của tỉnh có đại diện Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính tại điểm cầu của tỉnh

Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và nhiệm vụ thực tiễn của Bộ, trong 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài chính đã có những đổi mới, chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước đã được đổi mới cả về nội dung và hình thức, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Đã chú trọng tới phát động các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Chất lượng công tác thi đua khen thưởng ngày càng được nâng lên, ưu tiên khen thưởng người lao động trực tiếp. Kết quả thu ngân sách năm sau luôn cao hơn năm trước, bình quân tăng khoảng 10,5%/năm. Thực hiện cải cách mạnh mẽ và đồng bộ các quy trình thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc. Trong 5 năm, toàn ngành đã cắt giảm 296 thủ tục hành chính và sửa đổi, đơn giản hóa trên 1.100 thủ tục hành chính. Kết quả trong giai đoạn 2016 – 2020, đã có 5 tập thể, 11 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 203 tập thể, 891 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; hàng nghìn tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phong trào thi đua yêu nước của Bộ Tài chính, đặc biệt trên các lĩnh vực như thu ngân sách Nhà nước và điều tiết thị trường. Với khẩu hiệu: “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị xây dựng nền tài chính Quốc gia hiệu quả, phát triển bền vững”. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính cần phát động phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về tài chính – ngân sách Nhà nước đảm bảo đồng bộ, kịp thời, tạo động lực cho phát triển KT-XH của đất nước. Đảm bảo an ninh, an toàn tài chính Quốc gia và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ đề nghị, toàn ngành Tài chính cần tập trung chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước gắn với khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

