Trang hoàng đón ngày hội lớn

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Để tạo không khí náo nức, vui tươi, trang trọng, ấn tượng, thi đua lao động sản xuất trong nhân dân, công tác tuyên truyền về đại hội được các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng.

Rực rỡ cờ hồng trên cầu Yên Biên (thành phố Hà Giang).

Đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII diễn ra từ ngày 5 – 20.10. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền, khánh tiết được các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, thống nhất, sâu rộng, đa dạng, phong phú, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo bản sắc văn hóa các dân tộc, thể hiện được sự trang trọng, tiết kiệm; thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Thực hiện kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, văn bản chỉ đạo của Tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh và kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Thành phố Hà Giang đã khẩn trương thực hiện nghiêm túc các phần việc được giao: Triển khai cắm cờ hồng 2 bên đường tại khu vực cổng chào thành phố, cầu Mè, cầu Trắng, các cầu Yên Biên, Gạc Đì, cầu 3/2 và trên các vòng xuyến tại ngã ba, ngã tư, đảo giao thông, điểm nhấn trên địa bàn; treo cờ dây ngang đường trên các trục đường chính; thực hiện các clip giới thiệu về du lịch Hà Giang và thành tựu phát triển KT – XH của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang trong nhiệm kỳ phát trên màn hình Led tại Công viên Cây xanh; rà soát, vận động các doanh nghiệp có bảng điện tử chạy quảng cáo thực hiện tuyên truyền về đại hội; xây dựng các cụm pano, khẩu hiệu tạo điểm nhấn đặc biệt tại mốt số vị trí quan trọng và tại các xã, phường. Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Hà Giang làm dải hoa tươi có kết chữ về chủ đề đại hội và khẩu hiệu chào mừng; trang trí hoa tươi, cây cảnh, đèn màu tạo điểm nhấn cho thành phố; đảm bảo khu vực cổng chào và đoạn đường cửa ngõ vào thành phố luôn sáng, xanh, sạch đẹp, vệ sinh môi trường.

Cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu, cờ hồng được trang trí tại Công viên Cây xanh (thành phố Hà Giang).

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch thành phố Nguyễn Văn Tấn cho biết: “Trung tâm đã chỉ đạo từng bộ phận chuyên môn triển khai các phần việc cụ thể; thường xuyên báo cáo tiến độ để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; việc trang trí phải tạo được điểm nhấn, ấn tượng, hài hòa, tiết kiệm.

Hiện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã in trên 11.700 khẩu hiệu tuyên truyền về đại hội Đảng phát hành đến các sở, ban, ngành, địa phương. Xây dựng 3 cụm pano tuyên truyền đậm nét về đại hội; in ấn hàng trăm băng rôn, cờ đuôi nheo treo tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố như: Đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Linh, 20/8, 19/5; treo băng rôn và trang trí tại các khách sạn, nơi đón tiếp đại biểu; làm mới 4 cụm biểu tượng tại các đảo giao thông khu vực cầu Mè, cầu Yên Biên; cụm tranh cổ động tại khu vực cầu 3/2; sửa chữa, thay thế nội dung 3 cụm tranh cổ động tại khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm, cầu An Cư, phố Ẩm thực. Trong thời gian từ 5 – 20.10 sẽ tổ chức triển lãm ảnh nội dung về các thành tựu phát triển chính trị, KT – VH – XH tại Quảng trường 26/3 và triển lãm ảnh với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Hà Giang – Các kỳ Đại hội” tại Bảo tàng tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn thành phố thực hiện chỉnh trang khuôn viên, trụ sở làm việc, cắm cờ hồng, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đại hội. Các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên thực hiện việc trang trí, cắm cờ hồng, cờ đuôi nheo, băng rôn cổ động tại các trung tâm huyện, ngã ba, ngã tư giao thông, điểm nhấn dọc Quốc lộ 2.

Bà Nguyễn Thị Nhân, tổ 15, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang chia sẻ: “Những ngày này, đi trên các tuyến phố, không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã rộn ràng; chúng tôi rất phấn khởi, tự hào. Kỳ vọng nhiệm kỳ mới với nhiều quyết sách mạnh mẽ và đúng hướng, sẽ đưa Hà Giang phát triển mạnh hơn”.

Với gam màu đỏ chủ đạo, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ hồng khoe sắc trong nắng Thu tháng 10 tạo nên bức tranh sinh động, rộn rã, thúc giục lòng người quyết tâm thi đua lao động sản xuất. Cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hân hoan hướng về đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN