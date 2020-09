BHG - Sáng 4.9, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh, tổ chức họp xét đánh giá về thành tích và tiêu chí các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Dự và chủ trì có đồng chí Trần Đức Quý, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng; lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng các thành viên trong Hội đồng.

Buổi họp xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Sau quá trình rà soát, tuyển chọn đã có 23 bộ hồ sơ được đưa ra để Hội đồng họp xét. Các đối tượng được xét tặng trong đợt này gồm 1 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; 22 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, trên các loại hình: Tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian...

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, Chủ tịch Hội đồng xét tặng nhấn mạnh, danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là sự ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước; có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương... Do vậy, việc xét tặng cần đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ của các cá nhân, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo đúng quy định về xét tặng danh hiệu tại Nghị định số 62 của Chính phủ ban hành ngày 25.6.2014. Công khai kết quả xét chọn của Hội đồng và lấy ý kiến của nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tin, ảnh: Hoàng Yến