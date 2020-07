Sở Tư pháp, Kho bạc Nhà nước tỉnh và Công ty Cổ phần in Hà Giang sơ kết 6 tháng đầu năm

BHG - Sáng 17.7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm tới 63 tỉnh, thành trên cả nước. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp dự và chủ trì hội nghị. Dự điểm cầu của tỉnh có lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện một số ban, ngành của tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 98 nhiệm vụ, đã hoàn thành 54 và tiếp tục thực hiện 44. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ đã kịp thời chỉ dạo, rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch hoạt động. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở được tích cực triển khai. Tổ chức trên 360.000 buổi tuyên truyền, phát miễn phí trên 34 triệu tài liệu; tiếp nhận trên 61.000 vụ việc, đã hòa giải thành công trên 79%. Công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Kết quả, đã thi hành trên 742.000 việc; tòa án nhân dân các cấp đã chuyển giao 1.368 bản án, quyết định về vụ án hành chính cho cơ quan thi hành án dân sự…

Cùng với toàn ngành, công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tư pháp và của tỉnh. Công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, phù hợp với nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Lĩnh vực hành chính tư pháp cơ bản giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân. Kết quả, đã cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 468 trường hợp; tiếp nhận 1.040 thông tin; lập 134 hồ sơ tư pháp, cập nhật 512 thông tin lý lịch tư pháp bổ sung; trợ giúp pháp lý cho 412 vụ việc...

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp khắc phục trong hoạt động đấu giá tài sản; hạn chế vi phạm, sai sót trong trình tự, thủ tục thi hành án; kiểm soát hoạt động của một số tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp… Đồng thời, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã triển khai nhiệm vụ chủ yếu trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; nâng tỷ lệ thi hành án dân sự, tăng cường quản lý Nhà nước về lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch; đẩy mạnh thanh, kiểm tra chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng…

*Ngày 16.7, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan trong khối Tài chính và KBNN các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, KBNN tỉnh đã bám sát các nghị quyết HĐND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, chủ động phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan, tài chính, các ngân hàng thương mại thực hiện hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước (NSNN); hoạch toán đầy đủ, điều tiết chính xác các khoản thu, chi ngân sách; đa dạng hóa các phương thức thu, nộp NSNN... Kết quả, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt trên 7.303 tỷ đồng, đạt 50% so với dự toán giao; tổng chi NSNN trên 6.181 tỷ đồng. Trong đó, chi thường xuyên hơn 4.772 tỷ đồng và chi đầu tư xây dựng cơ bản hơn 1.409 tỷ đồng. Trong công tác kiểm soát chi ngân sách, KBNN tỉnh thực hiện theo các nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo chính xác, kịp thời, không bỏ sót. Về công tác cải cách hành chính, KBNN tỉnh triển khai dịch vụ công trực tuyến; triển khai, rà soát bãi bỏ các thủ tục hành chính hết hiệu lực, niêm yết công khai các thủ tục hành chính mới liên quan đến lĩnh vực KBNN tại nơi giao dịch...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý vào phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan khối Tài chính tập trung các khoản thu NSNN, đảm bảo thu, chi đúng, đủ, kịp thời; rà soát các nguồn vốn đầu tư đã được UBND tỉnh giao đầu năm, giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch; đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thành hồ sơ; chú trọng chi cho an sinh xã hội, các khoản chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện những sai sót và đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Tài chính tặng Kỷ niệm Chương Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam.

*Chiều 17.7, Công ty Cổ phần in Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có đại diện Báo Hà Giang; Công an tỉnh...

Ngay từ đầu năm, Công ty in đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra. Mặc dù chịu sự ảnh hưởng của dịch Covid -19, tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty đã quyết tâm khắc phục bằng các giải pháp cụ thể như: Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác chặt chẽ với khách hàng truyền thống như Báo Hà Giang, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh… Đặc biệt từ ngày 1.4, Công ty in được Báo Hà Giang đặt in báo thường kỳ 1 màu lên 4 màu. Ngoài ra Công ty cũng tích cực liên hệ các ngành, các huyện, thành phố để in ấn các tài liệu phục vụ đại hội Đảng các cấp. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đạt trên 5,6 tỷ đồng; nộp ngân sách trên 565 triệu đồng; lợi nhuận ước đạt trên 450 triệu đồng và thu nhập bình quân 7,8 triệu đồng/người. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng luôn được Công ty quan tâm. Trong tháng 5, Chi bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Công ty in tiếp tục chấp hành nghiêm Luật in, Luật xuất bản; chú trọng công tác in báo và các tài liệu tuyên truyền phục vụ chính của tỉnh; phấn đấu doanh thu đạt từ 7,5 tỷ đồng trở lên, đảm bảo thu nhập cho người lao động...

Tại hội nghị, Phòng PA03 (An ninh Chính trị nội bộ) Công an tỉnh đã trao Giấy khen của Công an tỉnh cho Công ty Cổ phần in vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc 2019.

