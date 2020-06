BHG - Sáng 29.6, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT, nhằm đánh giá tiến độ triển khai các dự án ODA.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến kết luận cuộc họp

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT đang triển khai 3 dự án ODA, gồm: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7), Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8) và dự án Hệ thống cấp nước suối Sửu về hồ dự trữ điều tiết nước trung tâm xã Phong Quang (Vị Xuyên) để bảo vệ nguồn nước trồng, bảo vệ rừng, rừng đặc dụng, chống hạn hán, phát triển nông lâm nghiệp, tận thu cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh môi trường cho xã Phong Quang và thành phố Hà Giang (dự án suối Sửu). 3 dự án có tổng mức đầu tư trên 1,2 nghìn tỷ đồng; lũy kế giải ngân từ đầu năm 2020 đến nay là gần 24,4 tỷ đồng. Đối với dự án WB7 gồm 4 hợp phần, cơ bản được triển khai theo đúng tiến độ. Dự án WB8 thực hiện nâng cấp 14 hồ chứa thủy lợi tại huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên.

Đến nay, 4 hồ chứa đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công nhưng chủ đầu tư chưa trình UBND tỉnh phê duyệt do còn dư vốn, đang tiến hành rà soát, lựa chọn bổ sung các hồ tiềm năng để tham mưu điều chỉnh dự án; 10 hồ thủy lợi thuộc huyện Bắc Quang được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (trong đó, 6 hồ đã triển khai khối lượng thi công ước đạt 35%, 4 hồ còn lại đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng). Riêng dự án suối Sửu, nhà thầu hiện đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, dự kiến triển khai thi công trong tháng 7 tới… Tuy nhiên, do dịch Covid-19 khiến dự án WB8 và suối Sửu tạm dừng hoạt động (từ tháng 2 đến đầu tháng 5.2020) dẫn đến tiến độ thực hiện dự án bị ảnh hưởng. Riêng dự án WB7 thời gian đóng khoản vay là 31.12.2020. Do vậy, việc triển khai các công việc sử dụng vốn dư phải được xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể…

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến chỉ rõ các nhiệm vụ, kế hoạch cần thực hiện đối với 3 dự án ODA. Yêu cầu: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ quyết toán. Đồng thời đôn đốc, kiểm tra nhà thầu, đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, có giải pháp đảm bảo tiến độ, khối lượng công việc phù hợp với điều kiện thời tiết…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG