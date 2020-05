Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri với lực lượng Biên phòng

BHG - Sáng 7.5, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách; Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Agirbank Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến với lực lượng Biên phòng trên địa bàn tỉnh trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và công tác quản lý biên giới. Dự buổi tiếp xúc tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và một số sở, ngành.

Điểm cầu tỉnh trong chương trình ĐBQH tiếp xúc cử tri.

Kỳ họp thứ 9. Quốc hội khóa XIV dự kiến diễn ra từ 20.5 đến 19.6, họp theo 2 đợt. Đợt 1 (từ 20.5 – 4.6), Quốc hội tổ chức họp trực tuyến đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố. Đợt 2 (từ 10.6 đến 19.6), Quốc hội họp tập trung. Kỳ họp dành thời gian xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020; xem xét, quyết định Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030; thảo luận, cho ý kiến, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết như: Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021... Đồng thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri.

Tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam, lực lượng biên phòng tỉnh cho rằng Dự thảo được xây dựng đảm bảo tính thống nhất với quyền hạn, nhiệm vụ đã được Quốc hội, Chính phủ quy định về an ninh, biên giới quốc gia. Tuy nhiên, Quốc hội cần xem xét bổ sung thêm nội dung về phạm vi điều chỉnh phù hợp với tên gọi của dự thảo luật; làm rõ thuật ngữ “Biên phòng Việt Nam”; luật cần thể hiện cụ thể hơn nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên phòng, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng và nhiệm vụ, vai trò của bộ đội biên phòng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân thực thi nhiệm vụ biên phòng. Cử tri các xã biên giới cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần nâng mức hỗ trợ kinh phí tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới cho người dân; đầu tư nâng cấp, mở mới các tuyến đường tuần tra biên giới; bổ sung các chính sách đặc thù; có quy định cụ thể về quản lý du khách quốc tế khi đến các điểm du lịch ở các địa phương biên giới…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thông tin, tỉnh ta có đường biên giới dài, đường tuần tra biên giới còn rất khó khăn, diện tích ô nhiễm bom, mìn sau chiến tranh lớn. Do đó, việc Quốc hội ban hành Luật Biên phòng Việt Nam rất cần thiết, giúp khắc phục bất cập, hạn chế cuả Pháp lệnh Biên phòng, ngày càng thể chế hóa mục tiêu, quan điểm bảo vệ biên giới. Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan có các văn bản hướng dẫn thi hành sớm khi luật được thông qua, để đưa luật đi vào cuộc sống; có lộ tình đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu vực biên giới, nhất là đường giao thông đến các xã biên giới, đường tuần tra biên giới, điện lưới quốc gia, trường, lớp học cho cư dân biên giới, giúp ổn định dân cư, kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo QP – AN. Đồng thời có thêm các chính sách hỗ trợ nhân dân bảo vệ đường biên, mốc giới; tiếp tục hỗ trợ rà phá bom, mìn, vật nổ trên tuyến biên giới; bổ sung trang thiết bị cho lực lượng biên phòng thực thi nhiệm vụ…

Đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh hứa tiếp thu nghiêm túc các đề xuất, kiến nghị của cử tri, kiến nghị tới Quốc hội trong kỳ họp tới. Đồng chí cũng thông tin, giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, là tỉnh miền núi, biên giới, gặp nhiều khó khăn nhưng những năm qua, hệ thống chính trị của tỉnh đã nỗ lực, cố gắng vừa đảm bảo ổn định QP - AN, vừa phát triển KT – XH, nhất là vùng biên giới; tỉnh đã có những chính sách riêng hỗ trợ nhân dân bảo vệ biên giới, đầu tư hạ tầng khu vực biện giới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng ghi nhận, biểu dương lực lượng bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương biên giới đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giúp người dân phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả các chương trình như “con nuôi đồn biên phòng”, “nâng bước em đến trường”, hỗ trợ nhân dân làm nhà ở… Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, mốc giới, an ninh trật tự trên tuyến biên giới; thực hiện tốt việc quy tụ, di dân biên giới để đảm bảo QP – AN gắn với phát triển KT – XH; xây dựng các chốt trực cố định cho lực lượng biên phòng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp thu các ý kiến thuộc thẩm quyền, triển khai các biện pháp bảo vệ đường biên, mốc giới và an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Tin, ảnh: Duy Tuấn