Đoàn công tác tỉnh Lai Châu trao đổi kinh nghiệm tại Hà Giang

BHG - Chiều 22.5, tại trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác UBND tỉnh Lai Châu do đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn sang trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xuất nhập cảnh (XNC). Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã báo cáo với các đại biểu về hoạt động thương mại biên giới tỉnh Hà Giang 5 tháng đầu năm 2020 và một số kinh nghiệm trong công tác quản lý. Với vị trí địa lý thuận lợi và cơ chế chính sách phù hợp, cơ sở vật chất tại các khu vực cửa khẩu được tăng cường nên tại khu kinh tế cửa khẩu đã thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia với nhiều phương thức khác nhau như XNK kinh doanh, tạm nhập tái xuất…, đã góp phần mang lại lợi nhuận rõ rệt cho các doanh nghiệp, đồng thời tăng thu cho ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Đời sống dân cư tại khu vực biên giới được cải thiện, an ninh - quốc phòng được tăng cường. Theo đó, trong 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch XNK đạt 86,5 triệu USD; lượng người XNC là 4.850 lượt người, giảm 96,61% so với cùng kỳ năm 2019; lượng phương tiện XNC là 18,866 lượt, giảm 93,37% so với cùng kỳ... Công tác XNC được Chi cục Hải quan Cửa khẩu phối hợp kiểm soát, giám sát chặt chẽ...

Các đại biểu tham quan tại khu vực xuất, nhập cảnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho rằng: Những chia sẻ kinh nghiệm trong cách quản lý XNK của tỉnh Hà Giang là bài học lớn để Lai Châu học tập. Trong định hướng phát triển của Lai Châu những năm tới đây sẽ có nhiều điểm tương đồng với Hà Giang và có thể áp dụng được từ những kinh nghiệm thực tiễn của Hà Giang. Mong muốn Lai Châu sẽ có nhiều buổi làm việc, tăng cường học hỏi kinh nghiệm với tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo và các ngành của tỉnh Hà Giang trao đổi với đoàn Lai Châu về tình hình kinh doanh XNK của tỉnh Hà Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng tỉnh Lai Châu đã được Chính phủ nâng cấp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế. Đồng thời chia sẻ: Theo kinh nghiệm của tỉnh Hà Giang, việc đầu tiên khi được nâng cấp là quy hoạch cụ thể và đến năm 2012, Hà Giang đã có quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có quy hoạch chi tiết cho từng vùng, từng hạng mục; bố trí đất cho các cơ quan, đơn vị, các ban, ngành... Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Hà Giang luôn sẵn sàng chia sẻ và cũng mong muốn tiếp tục được học hỏi thêm kinh nghiệm với các tỉnh về phát triển KT-XH, đặc biệt là kinh tế biên mậu nhằm khai thác hết tiềm năng lợi thế của địa phương.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN