Họp trực tuyến phòng dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid – 19)

BHG - Sáng 14.2, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid – 19 họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch. Dự tại điểm cầu T.Ư có lãnh đạo các bộ, ban ngành thành viên BCĐ. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Quán triệt tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, biểu dương các tỉnh, nhất là các tỉnh biên giới trong phòng, chống dịch, kiểm soát việc qua lại biên giới, cách ly các trường hợp cần thiết; tháo gỡ khó khăn trong thông quan hàng hóa qua biên giới trở lại bình thường. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiện tại tình hình dịch bệnh trên thế giới còn hết sức phức tạp, chưa biết thời điểm nào sẽ là đỉnh dịch, chưa có thời gian định lượng cụ thể sẽ có thuốc chữa trị, vacxin phòng dịch. Trong khi đó, nước ta có đường biên giới dài tiếp giáp với các quốc gia, lượng người xuất, nhập cảnh lớn, nên cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch… Đồng chí đánh giá hiện tại tình hình dịch bệnh ở tỉnh Vĩnh Phúc là phức tạp nhất, các địa phương khác bệnh nhân đều đã khỏi bệnh và xuất viện; Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch T.Ư và tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện đúng tinh thần dập dịch tại chỗ, không để lây lan ra những nơi khác, nhất là Hà Nội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chống dịch phải tuyệt đối an toàn, hiệu quả nhưng không cực đoan, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý các bộ, ngành tập trung thảo luận về vấn đề cho học sinh trở lại trường học hiện đang rất được cộng đồng, các bậc phụ huynh quan tâm. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn chi tiết đến các tỉnh, sở, trường học về việc đưa học sinh trở lại trường học với tinh thần đảm bảo an toàn, an tâm mới tiếp tục tổ chức cho học sinh đến lớp; chưa cho học sinh đi học trở lại khi phụ huynh chưa an tâm và học sinh còn lo sợ lây nhiễm bệnh từ trường học; đồng thời tiếp tục thực hiện thật tốt công tác phòng, chống dịch; tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để nhân dân đồng thuận, tham gia tích cực phòng, chống dịch và đưa trẻ em trở lại trường học…

Tính đến 7 giờ ngày 14.2, đã có 27 quốc gia và vùng lãnh thổ có người nhiễm Covid – 19, với tổng số trường họp mắc trên 65.200 người. Trong đó Trung Quốc đại lục trên 64.600 người mắc. Đã có 1.486 người chết do Covid – 19; ngoài Trung Quốc có 3 quốc gia, vùng lãnh thổ đã có người chết gồm Philippin, Hồng Kông và Nhật Bản. Có gần 7.000 ca đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Tại nước ta, đã ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh ở 4 tỉnh gồm: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp (3 người đã ra viện). Hiện còn 83 trường hợp nghi ngờ đang được theo dõi, cách ly. 63/63 tỉnh, thành phố thực hiện vệ sinh trường lớp học, 52 tỉnh, thành phố hoàn thành việc khử trùng trường lớp học và thiết bị, đồ dùng học tập. Bộ y tế đã phê duyệt mua 25.000 khẩu trang N95, quần áo chống dịch và 5 triệu chiếc khẩu trang y tế cấp cho các đơn vị phòng, chống dịch. T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cấp phát miễn phí trên 142 nghìn khẩu trang y tế và tuyên truyền tới trên 13 nghìn người về phòng, chống dịch. Bộ Thông tin – Truyền thông thực hiện nhắn tin, gửi thông điệp phòng, chống dịch cho trên 150 triệu thuê bao di động và trên 50 triệu người dùng zalo tại nước ta. Các ngành chức năng xử lý trên 2.000 vụ việc liên quan đến sản xuất, cung ứng khẩu trang, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch trái quy định.

Ở tỉnh ta, tính đến hết ngày 13.2, toàn tỉnh đã lập các đoàn kiểm tra, giám sát được 17 xã, 142 thôn về công tác phòng, chống dịch. Giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh qua các cửa khẩu. Có 15/17 trường hợp nghi mắc Covid – 19 cho kết quả xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp đang chờ kết quả. Toàn tỉnh đã tiếp nhận, cách ly 239 người về từ vùng dịch, trong đó có 26 người đã được cho về. Tổng số ngày cách ly 1.345 ngày. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh đã tuyên truyền tích cực về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trong nước, quốc tế và của tỉnh với hàng trăm lượt tin, bài, ảnh, phóng sự.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung thảo luận về các biện pháp phòng dịch ở các tỉnh biên giới; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập cảnh, công tác cách ly các trường hợp từ vùng dịch trở về; việc cấp phép cho người Trung Quốc tiếp tục làm việc tại nước ta; kiểm soát dịch tại sân bay, cảng biển; thảo luận kỹ các biện pháp phòng dịch trong trường học khi các địa phương tiếp tục tổ chức dạy và học; công tác phòng dịch ở Vĩnh Phúc. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid – 19 yêu cầu các địa phương, ngành chức năng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn…

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, động viên người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống dịch để phát hiện sớm và báo ngay cho các cơ quan chức năng về các đối tượng nghi nhiễm và tìm các trường hợp có nguy cơ, khoanh vùng ngay để dập dịch tại chỗ; tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Duy Tuấn