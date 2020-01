Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt đầu Xuân cán bộ, CCVC, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

BHG - Sáng 30.1, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi gặp mặt đầu Xuân cán bộ, công chức, viên chức (CCVC), người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, CCVC, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp, các ngành trong tỉnh đã thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước về tổ chức Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Đảm bảo ổn định cung, cầu hàng hóa, thực hiện các biện pháp điều hành giá cả, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho đồng bào. Các địa phương chủ động tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, lễ hội tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, qua 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; số vụ tai nạn giao thông do uống rượu, bia giảm hẳn…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: 2020 là năm có nhiều sự kiện diễn ra, đặc biệt là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với khối lượng công việc nhiều. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chủ tịch UBND tỉnh Văn Sơn mong muốn và tin tưởng tập thể cán bộ, CCVC, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc; năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ; đổi mới toàn diện công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH trong năm 2020 và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra…

Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC