Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Xuân 2020 - Kế thừa và phát huy truyền thống của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, từng bước xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển bền vững.

Trong nhiệm kỳ qua (2014-2019) và đặc biệt là trong năm 2019, MTTQ các cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất; thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, mục tiêu của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Hà Giang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ảnh: BIỆN LUÂN

Hoạt động của MTTQ các cấp có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” với sự đa dạng trong hình thức tuyên truyền và các nội dung vận động đã phát huy được vai trò tự lực, tự quản và tinh thần sáng tạo của nhân dân. Các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, Nông thôn mới, đô thị văn minh, khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp; chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Năm 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành kế hoạch đổi mới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó hàng năm đã có trên 1.000 công trình chào mừng ngày hội (tu sửa, mở mới đường giao thông nông thôn, sửa chữa, làm nhà đại đoàn kết, di dời chuồng trại ra xa nhà,...), có trên 55% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hoá, có trên 72% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu (thứ 5 từ phải sang), Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh dự lễ trao nhà cho hộ ông Vù Sào Pháng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ từ nguồn quỹ Vì Biển đảo quê hương- Vì tuyến đầu Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Cừ

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng, được sự ủng hộ của đông đảo các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11) hàng năm, đã nhận được sự ủng hộ về nguồn lực, giúp đỡ kịp thời cho người nghèo, người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và tính đến hết tháng 10 năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được 29.480,160 triệu đồng cùng với các nguồn lực vật chất khác hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa được 1.868 nhà đại đoàn kết, trị giá 24,070 tỷ đồng (trong đó riêng năm 2019, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết từ Quỹ vì người nghèo tỉnh và Quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc và Quỹ vì người nghèo Hà Tĩnh làm 39 nhà, trị giá 1.160 triệu đồng); hỗ trợ vốn sinh kế phát triển sản xuất và hỗ trợ vật chất quy ra tiền và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán trị giá 4,885 tỷ đồng; công tác cứu trợ đã vận động được 16,543 tỷ đồng đã hỗ trợ thiên tai, hỏa hoạn trị giá 14,003 tỷ đồng. Chương trình làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo đã được các doanh nghiệp, các cấp, ngành, các nhà hảo tâm trong cả nước đồng tình ủng hộ... Các phong trào đã nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, giúp người tiêu dùng nâng cao nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa và thị trường nội địa. Xu hướng ưu tiên sử dụng hàng Việt đã dần tăng lên. Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” bước đầu cổ vũ, động viên, khuyến khích mọi công dân phát huy trí tuệ, nguồn lực, tích cực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, đưa công tác MTTQ thực sự đi vào lòng dân, huy động được sức mạnh của nhân dân ở từng địa bàn khu dân cư, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhằm tăng cường, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh ủy, UBND, MTTQ tỉnh chủ trì, phát động, đặc biệt là công tác tuyên truyền và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tăng cường tự quản và hoạt động hòa giải cơ sở, thực hành dân chủ cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát dân, hướng về cơ sở; thực sự là cầu nối, trung tâm đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Với tinh thần quyết tâm và phát huy tốt vị trí chính trị - xã hội, trong thời gian tới MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hà Giang sẽ có những bước phát triển mới trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vàng Seo Cón

(Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)