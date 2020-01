Họp khẩn phòng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona

BHG - Sáng 29.1 (mùng 5 Tết), dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh do virus Corona

Theo báo cáo của Sở Y tế, bệnh viêm phổi do chủng mới của virus Corona là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A. Người mắc bệnh có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng, có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt là trên các bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính. Tính đến sáng nay, trên thế giới đã ghi nhận trên 4.700 trường hợp mắc bệnh tại 18 quốc gia, vùng lãnh thổ, với trên 100 ca tử vong. Trong đó phần lớn các trường hợp mắc bệnh và tử vong ghi nhận tại Trung Quốc. Theo đánh giá, tình hình dịch bệnh gia tăng nhanh hàng ngày về số ca mắc, số tử vong và địa bàn có ca bệnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Trung Quốc, hệ thống giám sát dịch bệnh tại nước ta được tăng cường. Tính đến hết ngày ngày 27.1, tại Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có tiểu sử đi về từ vùng dịch, trong đó có 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi; điều trị 38 trường hợp… Tại tỉnh ta, qua hệ thống giám sát của hệ thống kiểm dịch biên giới có 326 số lượt người nhập cảnh, trong đó có 171 người Trung Quốc, 155 người Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện nghi mắc viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona.

Lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã báo cáo về tình hình lao động của tỉnh đi làm việc tại Trung Quốc.

Thảo luận tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo tình hình lao động, du học sinh của tỉnh đi làm việc, học tập tại Trung Quốc đã và chưa về quê ăn Tết; đề xuất các giải pháp phòng dịch như tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nhất là tại các huyện, xã biên giới để người dân nắm bắt tình hình và sự nguy hiểm của bệnh viêm phổi do chủng virus Corona mới tại Trung Quốc; bổ sung thêm trang thiết bị kiểm soát bệnh tại các cửa khẩu, lối mở, các trạm y tế xã; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cho rằng, tỉnh ta có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc nên nguy cơ bệnh viêm phổi do virus Corona xâm nhập là rất cao. Vì vậy, các cấp, ngành cần vào cuộc ngay trong lãnh, chỉ đạo phòng dịch; Văn phòng UBND tỉnh tham mưu xây dựng công điện khẩn về phòng chống dịch viêm phổi do virus Corona; rà soát kỹ tình hình lao động qua biên giới; tăng cường tuyên truyền cho cư dân biên giới; thường xuyên báo cáo tình hình dịch; có phương án cụ thể chống dịch khi phát hiện các bệnh nhân nhiễm bệnh; thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh do Bộ Y tế khuyến cáo; làm tốt công tác phối hợp trong phòng, chống dịch; lực lượng Biên phòng xiết chặt quản lý lao động qua biên giới…

Tin, ảnh: Duy Tuấn