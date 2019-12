Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2019

BHG - Ngày 28.12, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2019, triển khai kế hoạch ATGT năm 2020. Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia. Tham dự tại điểm cầu Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2019, với đà tăng trưởng kinh tế mạnh, nhu cầu giao thông và một số phương tiện tiếp tục tăng nhanh. Những tháng đầu năm 2019 là thời gian tập trung nhiều đợt cao điểm về TTATGT, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, nghỉ lễ 30.4, 1.5, Quốc khánh 2.9 và các sự kiện chính trị quan trọng khác. Trong năm, các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa TNGT đều giảm so với năm 2018. Lĩnh vực hàng không, tiếp tục không để xảy ra tai nạn mức A. Kết quả, toàn quốc xảy ra 17.626 vụ TNGT, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người. So với năm 2018, số vụ tai nạn giảm 939 vụ, số người chết giảm 595 người, giảm 927 người bị thương. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năm phát hiện 7.297 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường trên các tuyến giao thông, bắt giữ 6.117 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên các tuyến giao thông... Đối với tỉnh Hà Giang, trong năm đã xảy ra 24 vụ TNGT, không tăng so vơi năm 2018; có 24 người chết, giảm 25% so với năm 2018; số người bị thương 14 người.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, nhưng tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư cần tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách bảo đảm TTATGT, chống ùn tắc giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý Nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, gắn với duy tu, bảo đảm ATGT và khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng. Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch và triển khai xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn về TNGT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để điều hành giao thông thông minh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiên cơ giới cá nhân tại các thành phố lớn. Ủy Ban ATGT Quốc gia các Bộ, ngành T.Ư và địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2020; tổ chức ra quân năm ATGT gắn với cuộc vận động sâu rộng trong các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân thực hiện hành động “Đã lái xe - Không uống rượu, bia”.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN