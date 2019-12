UBND tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phát động thi đua năm 2020

BHG - Chiều 27.12, tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020. Đến dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc các khối giao ước thi đua của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy và tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2019.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là các phong trào: Chung sức xây dựng Nông thôn mới, Chung tay vì người nghèo, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới… Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay và sáng tạo. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2019, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2019 của UBND tỉnh nêu rõ: Trong năm 2019, thi đua trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước đạt 7.260 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 406.251 tấn; giá trị thu hoạch trên đất trồng cây hàng năm đạt 45,4 triệu đồng/ha, tăng 2,3% so với năm 2018. Các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 10.858 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước; thu hút trên 1,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt trên 2.000 tỷ đồng. Lĩnh vực VH - XH cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện ở chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THPT Quốc gia đạt 72%; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, 100% các xã, phường, thị trấn đều đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, các hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện tốt; hoạt động đối ngoại được mở rộng; QP - AN được giữ vững…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng thưởng cho 3 huyện Quản Bạ, Xín Mần, Quang Bình.

Với chủ đề “Đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2020, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”, Thường trực UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2020 với một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 7%; thu ngân sách nhà nước đạt 2.500 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu đạt 410 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,2%; giải quyết việc làm cho 16.600 lao động… Đồng thời, phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng Cờ thi đua cho các tập thể.

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện, thành phố đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2020 với Thường trực UBND tỉnh. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 19 tập thể, khen thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các huyện Quản Bạ, Xín Mần, Quang Bình và tặng Bằng khen cho 47 tập thể, 33 cá nhân, 22 hộ gia đình vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019.

Lãnh đạo các huyện ký kết giao ước thi đua năm 2020 với Thường trực UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vàng Seo Cón trao Bằng khen cho các cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

