Bốc thăm vòng 1/8 Champions League: Real đụng Man City, Atletico đối đầu Liverpool

Kết quả bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2019/20 đã khiến tất cả phải bất ngờ với những cặp đối đầu rất đáng chờ đợi như Real Madrid vs Man City hay Atletico Madrid vs Liverpool.

Vào lúc 18h00 ngày 16/12, buổi lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League 2019/20 đã diễn ra tại trụ sở của UEFA tại Nyon, Thụy Sỹ.

Do hầu hết các đội bóng mạnh đều vượt qua vòng bảng nên sẽ có rất nhiều cặp đấu đáng chờ đợi ở vòng đấu dành cho 16 đội mạnh nhất này.

Và kết quả cuối cùng đã không nằm ngoài dự kiến khi 2 đại diện mạnh nhất của nước Anh là Man City và Liverpool đã chạm trán 2 ông lớn của Tây Ban Nha là Real Madrid và Atletico Madrid.

Một ứng viên vô địch nữa là Barca chỉ phải gặp một đối thủ yếu hơn là Napoli. Trong khi đó, Juventus có nhiều cơ hội tiến vào vòng tứ kết khi chỉ phải gặp Lyon.

Các cặp đấu khác cũng khác cân sức bao gồm Dortmund vs PSG, Chelsea vs Bayern hay Tottenham vs RB Leipzig.

Cặp đấu ít thu hút được sự chú ý nhất chính là màn đối đầu với Atalanta và Valencia. Nếu như đội bóng Italia mới lần đầu vào vòng knock-out Champions League thì Valencia không còn là ông lớn như những năm đầu thiên niên kỷ mới.

Những trận lượt đi ở vòng 1/8 sẽ diễn ra vào các ngày 18, 19, 25 và 26/2/2020, trong khi những trận lượt về sẽ tranh tài vào các ngày 10, 11, 17 và 18/3/2020, cụ thể:

18/2: Dortmund vs PSG, Atletico vs Liverpool

19/2: Atalanta vs Valencia, Tottenham vs Leipzig

25/2: Chelsea vs Bayern, Napoli vs Barcelona

26/2: Real Madrid vs Manchester City, Lyon vs Juventus

