Phòng, chống cháy, nổ trong sử dụng điện

BHG - Theo Đại tá Lục Thế Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Thời gian qua, tình trạng cháy, nổ diễn biến rất phức tạp; cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, tính mạng của nhân dân. Đặc biệt, số vụ cháy có nguyên nhân do sự cố trong sử dụng điện tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình chiếm trên 50% tổng số vụ cháy được điều tra làm rõ nguyên nhân. Còn tại tỉnh ta, 9 tháng đầu năm 2020 đã xảy ra 34 vụ cháy; trong đó, 14/25 vụ có nguyên nhân cháy do điện, chiếm 56% tổng số vụ cháy được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Diễn tập phòng, chống cháy, nổ tại Công ty Điện lực Hà Giang. Ảnh: VĂN NGHỊ

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh được đảm bảo an toàn; Công ty Điện lực Hà Giang đã quán triệt đến các đơn vị trực thuộc hướng dẫn cụ thể đến người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh các biện pháp đảm bảo an toàn đối với hành lang lưới điện trong đô thị; việc khai thác, sử dụng trên các cột điện hạ thế; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, lắp đặt, sử dụng điện tại cơ sở, hộ gia đình; quy định yêu cầu về an toàn PCCC đối với hệ thống, thiết bị điện, công trình khi thực hiện hợp đồng mua, bán điện; trên cơ sở các quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương.

Diễn tập phòng, chống thiên tai tại Công ty Điện lực Hà Giang.

Cùng với đó, Công ty Điện lực Hà Giang còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện tốt công tác PCCC trong quá trình sử dụng điện bằng nhiều hình thức, như: Nhắn tin đến toàn thể khách hàng sử dụng điện đóng trên địa bàn do đơn vị mình quản lý theo hệ thống Zalo trên trang chăm sóc khách hàng của EVNNPC hàng tháng. Phối hợp với chính quyền địa phương các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng tờ rơi đến người dân được biết để phòng tránh; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, như: Phát thanh, truyền hình bằng tiếng địa phương và tiếng phổ thông… Đồng thời tổ chức khảo sát thực trạng việc lắp đặt, sử dụng điện sau công tơ của khách hàng; cáp viễn thông, biển quảng cáo đi chung trên các cột điện lực, các công trình, nhà ở lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện, có nguy cơ mất an toàn, gây cháy nổ, sự cố, tai nạn…

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang, cho biết: Cùng với công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng điện an toàn cho người dân, Công ty còn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao trình độ, kiến thức về kỹ thuật điện, an toàn điện; kỹ năng sử dụng các thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu, kiểm tra an toàn PCCC cho cán bộ, chiến sỹ được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC, điều tra, xử lý về cháy, nổ; phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cũng như kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn, sự cố và cháy, nổ liên quan đến điện cho cán bộ, nhân viên phụ trách các tuyến điện, cơ quan có trạm biến áp; nhất là đội ngũ nhân viên thuộc đơn vị điện lực trực tiếp làm việc với cơ sở, hộ gia đình để hướng dẫn các biện pháp PCCC trong thiết kế, lắp đặt thiết bị và sử dụng điện.

Qua tìm hiểu được biết, để nâng cao hiệu quả ngăn ngừa cháy, nổ do sử dụng điện gây ra và sự đồng thuận của toàn xã hội với công tác phòng, chống cháy, nổ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kiến nghị với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh; khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hàng hóa, vật dụng sinh hoạt phải sắp xếp gọn gàng, cách xa các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Khi cấp phép xây dựng mới, sửa chữa nhà, công trình phải yêu cầu chủ đầu tư có hồ sơ thiết kế hệ thống điện trong nhà theo đúng quy định, sau khi lắp đặt xong hệ thống điện phải được nghiệm thu…

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ