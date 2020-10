Bão số 9 tàn phá Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

BHG - Tối 28-10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực nam Lào. Hồi 19 giờ ngày 28-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 15,2 độ vĩ bắc; 106,7 độ kinh đông, trên khu vực nam Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tan dần. Ðây là tin cuối cùng về cơn bão số 9. Ở vịnh Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cho nên trong hôm nay (29-10) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

.

Sạt lở đất kinh hoàng vùi lấp hơn 45 người tại Quảng Nam

* Hồi 21 giờ ngày 28-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã có Công điện số 32/CÐ-TW điện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố: Ðà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum và các đơn vị liên quan. Theo đó, để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân, các đơn vị nêu trên phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ. Thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh. Chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt đến nơi an toàn; chỉ cho người dân quay về khi đã an toàn. Bảo đảm lương thực, an ninh, trật tự nơi sơ tán. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Thường trực, vận hành hồ đập theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn công trình và hạ du...

* Chiều tối 28-10, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng tới tỉnh Quảng Nam trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo các công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra trên địa bàn. Phó Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương tinh thần quyết liệt vào cuộc của lãnh đạo các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Quảng Nam trong việc tập trung ứng phó với cơn bão mạnh, nhờ đó đã giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Nhận định tình hình mưa lũ sẽ vẫn phức tạp do hoàn lưu của bão, Phó Thủ tướng đề nghị Quảng Nam hết sức chú ý ứng phó đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão. Phó Thủ tướng nêu rõ, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam cần phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tìm kiếm bằng được những trường hợp hiện còn mất tích; giúp người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, bảo đảm cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân. Tuyệt đối không để người dân "màn trời chiếu đất", bị đói, bị thiếu thuốc men. Ðồng thời, có phương án để kịp thời ứng phó với mưa lũ, trước hết là rà soát, sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm (ngập sâu, có nguy cơ sạt lở); bảo đảm vận hành an toàn hồ đập, không để xảy ra tác động tiêu cực; tập trung lực lượng với phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với mọi tình huống. Tập trung sửa chữa các công trình giao thông, truyền tải điện, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện, các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh; xử lý môi trường sau bão, mưa lũ để bảo đảm vệ sinh, an toàn dịch bệnh; nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống người dân. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã tới thăm gia đình một số người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Tàu du lịch và thuyền của ngư dân trên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị bão đánh chìm và hư hỏng nặng. Ảnh: CHÍ TÂM

* Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, tính đến 17 giờ ngày 28-10, bão số 9 đã làm một người chết (ở Gia Lai), hai người bị thương (ở Bình Ðịnh), 26 người hiện đang mất tích (trên hai tàu của Bình Ðịnh chìm ngày 27-10), ba tàu cá nhỏ bị chìm (Phú Yên 2; Bình Thuận 1). Về nhà ở, đã có 34 ngôi nhà bị sập (Quảng Ngãi 9, Bình Ðịnh 23, Phú Yên 1, Gia Lai 1), 56.163 ngôi nhà bị tốc mái (Quảng Ngãi 53.390, Bình Ðịnh 2.588, Phú Yên 44, Gia Lai 109, Kon Tum 32); 31 trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng, 35 điểm trường bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi 28, Gia Lai 3, Kon Tum 4); 1 cầu treo ở huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi, chia cắt 115 hộ/680 người thôn 11, xã Ðắc Ruồng, sạt lở gây ách tắc giao thông tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

* Tại Quảng Nam, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, bão số 9 đã làm một người chết, hai người mất tích, năm người bị thương. Bão còn gây ảnh hưởng nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống điện, viễn thông, làm tốc mái, hư hỏng rất nhiều nhà dân, trường học… Bờ biển Cửa Ðại (TP Hội An) tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500 m. Hệ thống đê ngăn mặn ven biển bị sạt lở, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng khả năng ngăn mặn, sản xuất nông nghiệp của các địa phương ven biển. Ba tàu ở Tam Hải (huyện Núi Thành) bị chìm. Hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công ty Ðiện lực Quảng Nam, các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương khắc phục hậu quả để bảo đảm thông suốt giao thông, khôi phục hệ thống điện, viễn thông phục vụ dân sinh...

* Tại tỉnh Quảng Ngãi, sau khi quần thảo nhiều giờ trên đảo Lý Sơn với sức gió cấp 11, giật cấp 13, bão số 9 đổ bộ vào đất liền các huyện ven biển tỉnh Quảng Ngãi với sức gió cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, 13 khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có chín ngôi nhà bị sập đổ, hơn 53.390 ngôi nhà bị tốc mái, một trụ BTS Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Ðức Phổ bị ngã đổ; 31 trụ sở cơ quan, 28 trường học và hai chợ bị tốc mái, hư hỏng. Sáng 28-10, trước tình hình gió to, mưa lớn, cộng với việc các hồ thủy điện điều tiết lũ khiến nước các sông, suối dâng cao gây nguy cơ ngập úng ở vùng trũng và sạt lở núi, huyện miền núi Sơn Hà (Quảng Ngãi) khẩn trương di dời, sơ tán 30 hộ dân tại khu tái định cư Nước Nia, thị trấn Di Lăng đến nơi ở an toàn. Ngoài ra, nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn huyện Sơn Hà như: Sơn Giang - Sơn Linh; cầu Thạch Nham; cầu Sơn Kỳ và cầu Sông Rin bị nước lũ phong tỏa.

Ngay sau bão số 9 đi qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã xuống cơ sở kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Các địa phương, đơn vị chủ động huy động lực lượng, phương tiện thu dọn cây xanh ngã đổ để bảo đảm giao thông được thông suốt, khắc phục hệ thống điện sớm cung cấp điện sinh hoạt cho người dân. Ðể chủ động ứng phó với mưa, lũ sau bão, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, chiều 28-10, UBND tỉnh đã có Văn bản hỏa tốc số 04/CÐ-UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương thống kê, khắc phục thiệt hại ngay sau bão tan. Ðồng thời, tập trung kiểm tra, rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng có nguy cơ bị chia cắt, nhà ở không bảo đảm an toàn đến nơi an toàn theo phương châm "bốn tại chỗ". Ðiều đáng lo ngại, tối 28-10, lũ các sông trên địa bàn tỉnh lên nhanh, trên báo động 3, cho nên xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Nhiều địa phương ở Quảng Ngãi phải gấp rút di dời dân ở vùng hạ lưu các sông đến nơi an toàn.

* Tại Phú Yên, bão số 9 đã làm 45 nhà bị sập, hư hỏng. Trong đó, một ngôi nhà sập hoàn toàn; năm nhà bị hư hỏng từ 50-70%; 39 nhà bị hư hỏng từ 30-50%. Về nông, ngư nghiệp, khoảng 27,2 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị vỡ bờ bao, xói lở. Bão số 9 còn khiến hai chiếc thuyền nhỏ bị chìm. Về hệ thống mạng lưới điện, có 12 trụ ngã đổ, hư hỏng đường dây và làm mất điện tại 51 trong tổng số 110 xã, phường, thị trấn với 85 nghìn khách hàng. Ngay sau khi bão tan, Công ty Ðiện lực Phú Yên huy động cán bộ, công nhân viên tập trung khắc phục. UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương chủ động triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 9 và mưa lũ sau bão. Các cấp, các ngành, đoàn thể khẩn trương, chủ động phối hợp với địa phương giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; thống kê, báo cáo tình hình thiệt hại và công tác triển khai khắc phục hậu quả bão số 9 và mưa lũ. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh ra quân hỗ trợ giúp đỡ người dân địa phương dọn dẹp vệ sinh môi trường, đắp đường, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng, góp phần sớm ổn định đời sống nhân dân. Lực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích trong toàn tỉnh huy động ra quân tham gia khắc phục hậu quả bão số 9 như: vệ sinh môi trường, dọn dẹp cây xanh gãy ngã đổ, giúp người dân dựng lại nhà cửa. Về nhà ở, UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức hỗ trợ giải quyết kịp thời, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng và trình tự theo Nghị định số 136/2013/NÐ-CP của Chính phủ.

* Ngoài hai tàu đánh bắt xa bờ đã bị chìm với 26 ngư dân mất tích vẫn chưa được tìm thấy, tính đến 17 giờ ngày 28-10, qua thống kê sơ bộ, tỉnh Bình Ðịnh có 19 người bị thương (16 người tại huyện Phù Mỹ, hai người tại thị xã An Nhơn và một người tại thị xã Hoài Nhơn); ba căn nhà bị sập và khoảng gần 2.000 ngôi nhà bị tốc mái. UBND huyện Hoài Ân cho biết, nước lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ, hơn 920 ngôi nhà của huyện Hoài Ân bị ngập (xã Ân Hảo Tây 420 nhà, xã Ân Hảo Ðông 385 nhà, xã Ân Tín 80 nhà, xã Ân Mỹ 35 nhà). Trong số các hộ có nhà bị ngập lũ, có đến 250 hộ phải di dời khẩn cấp tại khu vực thôn Tân Xuân, thôn Vạn Trung (xã Ân Hảo Tây); thôn Vạn Hòa, thôn Cảm Ðức, thôn Bình Hòa Nam (xã Ân Hảo Ðông). Hiện, các lực lượng Công an, Quân sự huyện cùng lực lượng xung kích địa phương đang tập trung hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

* Do ảnh hưởng của bão số 9, mưa lũ trên toàn tỉnh Kon Tum gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường. Tại huyện Ðăk Glei, tuyến đường tỉnh lộ 673 Ðăk Tả đi xã Ngọc Linh mưa lớn sạt lở ta-luy dương tại thôn Kon Năng cũ, khối lượng khoảng 360 m3. Tuyến đường đi các thôn Ngọc Súc, Ðăk Sun và thôn Tân Rát, xã Ngọc Linh bị ngập sâu, người và phương tiện không qua lại được. Tuyến tỉnh lộ 672 (đoạn Măng Ri); tỉnh lộ 678 (Ðăk Sao), huyện Tu Mơ Rông nước ngập, chia cắt đường, lực lượng chức năng cử người trực gác không cho người và phương tiện qua lại. UBND xã Ðăk Pne, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum cho biết, trưa 28-10, do lượng nước đổ về lớn, đột ngột nên cây cầu sắt bắc qua suối Ðăk Pne, nối thôn 2 đến UBND xã đã bị cuốn trôi, chia cắt khoảng 500 hộ dân. UBND xã đã huy động lực lượng, thực hiện phương án bốn tại chỗ, cung cấp gạo, mì ăn liền và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con nhân dân.

* Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Gia Lai, do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có gió mạnh cấp 7 - 8 giật cấp 9 - 10 và mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70 mm, có nơi hơn 100 mm. Trong sáng 28-10 gió mạnh đã làm gãy đổ nhiều cây xanh tại TP Pleiku, các huyện Chư Sê, Chư Pưh, Ðak Pơ... Về sản xuất nông nghiệp, theo ước tính sơ bộ đã có 145 ha mía, 37 ha lúa tại huyện Kbang bị ngã đổ, 4,2 ha rau bị hư hỏng. Bão cũng làm 39 căn nhà của người dân bị tốc mái, tập trung chủ yếu tại huyện Kông Chro 10 căn, TP Pleiku 9 căn; Phú Thiện 7, Chư Prông 7, Mang Yang 2, Chư Sê và Ðak Ðoa mỗi địa phương 1 căn; tốc mái dãy nhà giáo viên tại huyện Kông Chro và một trường mẫu giáo huyện Chư Sê, gãy đổ ba trụ điện… Ðặc biệt đã có một người chết tại TP Pleiku do trú mưa bị tường sập đè lên người. Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 9.

* Ngày 28-10, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lâm Ðồng cho biết, do ảnh hưởng cơn bão số 9, trên địa bàn tỉnh có hai ngôi nhà của người dân tại huyện Ðam Rông bị tốc mái; năm cây cổ thụ tại TP Ðà Lạt bị gió quật đổ, làm đổ hai cột điện, hư hỏng khoảng 200 m đường dây, hư hỏng một phần mái hai ngôi nhà. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Ðồng đang nỗ lực giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai. Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Ðồng ban hành văn bản hỏa tốc về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 28 đến hết ngày 29-10.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 16 giờ ngày 28-10 trên các sông sông Vu Gia tại Ái Nghĩa là 7,75 m, dưới báo động 2 0,25 m. Theo Thông báo số 214/TB-CT lúc 15 giờ, ngày 28-10 của Công ty cổ phần thủy điện Ðăk Mi về việc Thông báo vận hành hồ chứa thủy điện Ðăk Mi 4 (tăng lưu lượng xả tràn lần 2), thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành từ 15 giờ 30 phút ngày 28-10. Lưu lượng xả tràn dự kiến 11.400 m3/s. Hiện tại, lưu lượng thủy điện Ðăk Mi 4 đang xả xuống hạ du là 5.100 m3/s. Với trường hợp thủy điện tiếp tục duy trì mức xả như hiện tại về hạ lưu thì mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa có khả năng lên mức 11,2 m, vượt báo động 3 hơn

2,2 m (vượt mức lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m). Nguy cơ rất cao gây ngập lụt sâu, diện rộng vùng trũng thấp và sạt lở tại các huyện: Nam Giang, Ðại Lộc, Ðiện Bàn, Duy Xuyên, TP Hội An (Quảng Nam), TP Ðà Nẵng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 4. Ðề nghị các đơn vị chức năng chỉ đạo các chủ hồ chứa vận hành điều tiết các hồ bảo đảm giảm ngập lũ cho hạ du và bảo đảm an toàn hồ chứa.

* Chiều 28-10, Công an huyện M’Drắk (Ðắk Lắk) cho biết, khi đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, do gió bão giật mạnh, anh Y Bê Niê, sinh năm 1980, trú tại buôn Chóa, xã Krông Jing, huyện M’Drắk bị tấm tôn va vào người, ngã xuống đường tử vong.

* Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) cho biết, bão số 9 đổ bộ đã gây ra sự cố lưới điện cao áp đường dây 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku; năm đường dây 220 kV, 23 đường dây 110 kV. Mưa to và gió mạnh gây mất điện khoảng 7.500 trạm biến áp phân phối tại 400 xã/phường của các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng công suất phụ tải bị mất điện khoảng 367 MW, chiếm 15% tổng số phụ tải toàn miền trung. EVN cắt điện chủ động tại các tỉnh để bảo đảm an toàn cho thiết bị, con người; sau bão, EVN sẽ kiểm tra và khôi phục trở lại nhanh nhất cho các phụ tải.

* Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cảnh báo, mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai, sông Kôn (Bình Ðịnh) đang ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông khác ở Kon Tum dao động ở mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Ðịnh, Kon Tum, Gia Lai. Lũ trên các sông sẽ mở rộng ra các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình lên mức báo động 2 đến báo động 3, sông nhỏ lên mức báo động 3; hạ lưu sông Cả lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Ðịnh và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất: cấp 3.

* Sáng 28-10, do ảnh hưởng của bão số 9, vùng biển tỉnh Quảng Trị bao gồm đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động rất mạnh. Cảnh báo từ nay đến 31-10, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi hơn 500 mm. Các sông có khả năng xảy ra một đợt lũ mới với đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các huyện: Hướng Hóa, ÐaKrông, Cam Lộ; các xã phía tây của huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Hải Lăng; sạt lở ven sông suối, ta-luy đường giao thông và công trình đang thi công; ngập úng, ngập lụt ở vùng thấp trũng các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam Lộ, TP Ðông Hà và thị xã Quảng Trị.

* Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN cho biết, để ứng phó với bão số 9, Bộ Quốc phòng đã huy động 254.980 cán bộ, chiến sĩ và 2.294 phương tiện các loại. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tại các địa phương còn tích cực phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân hoàn tất các công tác chuẩn bị ứng phó trước khi bão số 9 đổ bộ. Do tính chất nguy hiểm của cơn bão, các cán bộ, chiến sĩ đều được quán triệt, xác định tốt tinh thần để yên tâm với công tác giúp dân lâu dài, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả của bão số 9.

* Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT) vừa có công điện gửi Giám đốc Sở GD và ÐT các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với bão số 9. Theo đó, để chủ động ứng phó với bão số 9 trong bối cảnh ngập lụt, sạt lở đất đang diễn biến phức tạp tại miền trung, Bộ GD và ÐT yêu cầu Giám đốc Sở GD và ÐT các tỉnh, thành phố tập trung bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh đặc biệt đối với vùng tâm bão đi qua. Lên phương án bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại về cơ sở vật chất, công trình trường học, sách giáo khoa và dụng cụ học tập. Ðồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra đối với ngành giáo dục, kịp thời báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GD và ÐT.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; Bộ trưởng Quốc phòng; Tư lệnh Quân khu 5; UBND tỉnh Quảng Nam về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Len, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN, Bộ trưởng Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ðược biết, tối 28-10, tại thôn 1, xã Trà Len, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Khen thưởng các ngư dân cứu người trong lũ

Ngày 28-10, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, vừa quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho 123 chủ thuyền đánh cá ở hai xã Ngư Thủy và Ngư Thủy Bắc vì có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong đợt lũ lụt vừa qua. Phần thưởng cho mỗi chủ thuyền là Giấy khen của UBND huyện kèm tiền thưởng 500 nghìn đồng.

Trước đó, đêm 17 rạng sáng 18-10, tại huyện Lệ Thủy, lũ sông Kiến Giang lên nhanh khiến nhiều người dân không kịp sơ tán. Trước tình thế cấp bách, huyện Lệ Thủy đã huy động thuyền đánh cá của ngư dân hai xã nêu trên vào cứu người. Những ngày sau đó, thuyền của ngư dân vẫn bám trụ lại vùng lũ làm nhiệm vụ chở người đến cứu trợ mì ăn liền, nước uống cho bà con. Dịp này, UBND huyện Lệ Thủy hỗ trợ 30 tấn gạo cho người dân hai xã vùng biển này.

Tập trung lực lượng tìm kiếm 26 ngư dân mất tích

Trưa 28-10, tại Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 (TP Ðà Nẵng), Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng chủ trì cuộc họp đánh giá sơ bộ tác động của bão số 9 và các biện pháp tiếp tục phòng tránh, ứng phó, với tinh thần ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, trong ba tàu cá của ngư dân Bình Ðịnh gặp nạn trên biển, hai tàu đã bị chìm, còn lại một tàu bị hỏng máy đang thả trôi trên biển đã liên lạc được với đất liền đề nghị ứng cứu khẩn cấp. Tàu Kiểm ngư 490 đã được điều ra hiện trường để tăng cường hỗ trợ công tác cứu kéo tàu hỏng máy, đồng thời tham gia tìm kiếm 26 thuyền viên của hai tàu chìm hiện đang trôi dạt trên biển. Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sử dụng máy bay để bay chỉ thị cho các tàu tìm kiếm trên biển.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương chuẩn bị máy bay để ngay khi thời tiết thuận lợi sẽ tìm kiếm các thuyền viên trên hai tàu cá Bình Ðịnh gặp nạn trên biển. Ban Chỉ đạo tiền phương và các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với ngành giao thông tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên tiếp tục thực hiện lệnh cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27-10 cho đến khi có thông báo mới. Các tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng, kể cả Tây Nguyên khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ, cứu nạn; rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ, cứu nạn, y tế,... Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng đánh giá cao các cơ quan chức năng cùng các địa phương đã quyết liệt sơ tán dân và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu được thiệt hại do bão. Từ chiều tối 28-10, bão suy yếu nhưng vẫn có thể mưa lớn và có gió do hoàn lưu, vì thế tuyệt đối không được chủ quan, các địa phương và ngành chức năng cần quán triệt tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn. Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân.

* 18 giờ ngày 28-10, tại Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu cá Bình Ðịnh gặp nạn trên biển. Chuẩn Ðô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trực tiếp chỉ huy.

Tại buổi họp triển khai nhiệm vụ, Chuẩn Ðô đốc Trần Thanh Nghiêm giao Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân khẩn trương chuẩn bị hai tàu xuất phát nhanh ra khu vực phía đông Cam Ranh, tiếp cận các vị trí - dự kiến ngư dân có thể trôi dạt, cơ động một cách nhanh nhất trong tối 28-10; đồng thời, chuẩn bị tiếp một tàu kiểm ngư có khả năng cơ động tốt, độ ổn định cao, chịu được thời tiết sóng gió, phức tạp và hai tàu kiểm ngư chờ sẵn ở bến, sẵn sàng cứu vớt ngư dân. Chuẩn Ðô đốc giao thêm nhiệm vụ cho Lữ đoàn Không quân Hải quân chuẩn bị và kiểm tra toàn bộ máy bay, trong đó ưu tiên các loại máy bay DHC-6, K28... Trước mắt, đề xuất máy bay DHC-6 thực hiện bay ra biển phối hợp cùng lực lượng cứu nạn tìm kiếm ngư dân mất tích. Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, nếu phát hiện được ngư dân, các máy bay sẽ thả phao bè, lương thực xuống cho ngư dân và báo địa điểm cho các đơn vị có liên quan để nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn. Cục Hậu cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án cấp cứu ngư dân ngay khi vào bờ, Cục Kỹ thuật chuẩn bị đầy đủ bảo đảm an toàn cho tàu, máy bay...

* Tối 28-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đã liên lạc được với chủ tàu BÐ 98658TS bị nạn trên vùng biển Khánh Hòa. Chủ tàu Nguyễn Văn Toàn cho biết đã khắc phục được sự cố tàu, toàn bộ 14 thuyền viên an toàn, đang trên đường về đất liền.

Theo Nhân Dân