Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng

BHG - Tái hòa nhập cộng đồng là một trong những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước dành cho phạm nhân và người chấp hành xong hình phạt tù. Thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an các cấp thường xuyên quan tâm giúp đỡ các trường hợp trong diện để họ sớm hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Cán bộ Phòng Thi hành án hình sự xã Tùng Bá (Vị Xuyên) và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) động viên vợ chồng anh Nông Văn Chiến. Ảnh: TƯ LIẸU

Anh Nông Văn Chiến, trú tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên) là gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, trước đó vào tháng 11.2020, với suy nghĩ đơn giản muốn sửa chữa lại ngôi nhà sàn đã cũ và do không hiểu biết pháp luật, anh Chiến đã vào rừng, chặt cây, lấy gỗ và bị bắt, xử phạt 15 tháng tù giam về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Sau hơn 9 tháng chấp hành án tại Trại Tạm giam Công an tỉnh, anh Chiến được đặc xá, tha tù trước thời hạn gần 6 tháng trong dịp Quốc khánh 2.9.2021.

Trở về với nỗi niềm bâng khuâng khôn xiết, anh được những người thân trong gia đình, bà con hàng xóm chào đón. Ban đầu anh còn tự ti, e dè, mặc cảm do từng có thời gian chấp hành án phạt tù, nhưng được người thân, hàng xóm động viên, giúp đỡ, đặc biệt là Công an xã và cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tuyên truyền, dần dần anh đã phần nào xóa bỏ được mặc cảm, hai vợ chồng cùng nhau chăn nuôi, trồng trọt và chăm sóc mẹ già. Anh cũng mong muốn được cấp ủy, chính quyền, Công an xã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ giải quyết những khó khăn, hướng dẫn thủ tục vay vốn để phát triển kinh tế, giảm nghèo, từng bước ổn định cuộc sống.

Để trợ giúp về tâm lý nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, xây dựng niềm tin, nghị lực, ý chí phấn đấu tái hòa nhập cộng đồng và phòng tránh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và Công an cấp xã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù về cư trú tại địa phương. Cùng với việc phát huy tốt vai trò của lực lượng Công an cơ sở, trong thời gian qua, việc tiếp nhận công dân trở về tái hòa nhập cộng đồng tại nơi cư trú cũng luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ.

Thiếu tá Nguyễn Như Quỳnh, Trưởng Công an xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên cho biết: Đối với những trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã đã chủ động lập hồ sơ quản lý, nắm tình hình, điều kiện, hoàn cảnh và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của từng trường hợp để tư vấn, hướng dẫn họ thực hiện kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng của bản thân và tham mưu, đề xuất với chính quyền cùng cấp tạo điều kiện giúp đỡ họ giải quyết khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các tổ chức, đoàn thể xã hội trong quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù.

Xác định công tác tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Việc giúp đỡ những người lầm lỗi không chỉ giúp họ hoàn lương, trở thành người có ích, mà còn góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa và hạn chế những trường hợp tái phạm tội, góp phần giữ vững ổn định ANTT .

Diệu Loan