Đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid - 19

BHG - Những năm qua, Công an huyện Vị Xuyên đã tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và phòng, chống dịch Covid - 19 cho nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Vị Xuyên là huyện có 2 tuyến Quốc lộ chạy qua, nhiều tuyến đường liên huyện, liên xã, khu công nghiệp Bình Vàng nên lượng phương tiện tham gia giao thông đi qua địa bàn rất lớn, tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông chưa cao... Để đảm bảo trật tự ATGT, Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện, xử lý 3.513 trường hợp vi phạm ATGT, tăng 1.387 trường hợp so với năm 2020; trong đó 274 trường hợp xe ô tô và 3.239 trường hợp xe máy; tạm giữ 116 xe mô tô, 2 xe ô tô, 3 Giấy phép lái xe; xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước trên 1,1 tỷ đồng. Các lỗi chủ yếu là: Vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đỗ dừng xe trái quy định, vi phạm an toàn kỹ thuật, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định…

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện phối hợp với các ngành, xã, thị trấn, trường học, cơ quan, đơn vị tổ chức 20 buổi tuyên truyên, phổ biến giáo dục về Luật Giao thông cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trên địa bàn thu hút trên 9.880 lượt người nghe. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, khẩu hiệu, tổ chức hội thi tìm hiểu Luật ATGT; tuyên truyền qua mạng xã hội. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid – 19 khi tham gia giao thông, phòng ngừa lây nhiễm khi tham gia các phương tiện giao thông cộng cộng; các chủ phương tiện giao thông đảm bảo quy định về vận tải hành khách trong điều kiện phòng chống dịch; phân luồng, kiểm tra, kiểm soát giao thông tại các chốt kiểm dịch; nhắc nhở, xử phạt những trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19. Qua đó, công tác đảm bảo trật tự ATGT đạt kết quả tích cực, tại nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Trung tá Nguyễn Hải Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Vị Xuyên chia sẻ: Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT, đặc biệt là các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT vào các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng. Đổi mới tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân phù hợp từng đối tượng, địa bàn, mang lại hiệu quả; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT; áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như: Tạm giữ phương tiện, tước Giấy phép lái xe có thời hạn để tăng tính răn đe, giáo dục đối với người vi phạm; nắm bắt tình hình, đặc biệt các địa bàn phức tạp về trật tự ATGT để nắm các đối tượng, phương tiện thường xuyên vi phạm, có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời; phát động phong trào thi đua toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT; xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè không đúng quy định; siết chặt quản lý vận tải bằng ô tô; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT trong trường học với các nội dung: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, không điều khiến xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi và không có Giấy phép lái xe, tổ chức các hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông cho học sinh...

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN