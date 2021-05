Rộn ràng mùa gặt

BHG - Trên những cánh đồng mẫu lớn, lúa đang chín vàng ruộm, tiếng máy gặt liên hoàn, máy tuốt lúa rền vang, nông dân phấn khởi mang “no ấm” về nhà.

Người dân xã Đạo Đức, Vị Xuyên thu hoạch lúa Xuân.

Tháng Năm, nắng dát vàng trên những thửa rộng, lúa nặng trĩu cúi đầu. Bà con nông dân xã Đạo Đức (Vị Xuyên) tranh thủ thời tiết thuận lợi, thu hoạch lúa Xuân. Là một trong những xã chủ lực về phát triển nông nghiệp của huyện, vụ Xuân này, xã Đạo Đức cấy trên 63 ha lúa, trong đó chủ yếu là các loại lúa thuần chất lượng cao. Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào tất cả các khâu sản xuất từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc, phun thuốc bảo vệ thực vật và thu hoạch đều được triển khai mạnh mẽ, qua đó năng suất, chất lượng lúa đều tăng. Bà Trần Thị Minh, thôn Làng Nùng đang tất bật gặt lúa, thấy cán bộ xã và phóng viên xuống thăm, bà khoe: “Năm nay thời tiết thuận lợi, lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh nên được mùa. Năng suất đạt trên 60 tạ/ha. Chúng tôi phấn khởi lắm”. Cùng với Đạo Đức, các vựa lúa chính của huyện Vị Xuyên như: Linh Hồ, Trung Thành, Thị trấn Vị Xuyên... đều đạt năng suất cao hơn so với cùng kỳ năm trước; thời điểm này, bà con đang khẩn trương thu hoạch. Vụ Xuân này, Vị Xuyên gieo cấy trên 1.800 ha, chủ yếu là các loại giống lúa: HT1, San ưu, Nhị ưu, VL20, J02. Để đảm bảo khung thời vụ và tăng năng suất cho cây lúa, huyện chỉ đạo tăng cường theo dõi thời tiết, diễn biến các loại sâu bệnh để kịp thời dự báo và có giải pháp phòng trừ; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật ở tất cả các khâu sản xuất. Qua đó, năng suất lúa Xuân trung bình đạt trên 57 tạ/ha; giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích trồng cây hàng năm đạt trên 67 triệu đồng.

Năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 9.300 ha lúa, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích lúa lai chiếm trên 60%, lúa thuần chất lượng cao chiếm 35%. Các giống lúa chủ yếu được sử dụng là: Lúa lai Nhị ưu, Việt lai 20 thế hệ mới, HKT99, TH3-3, TH3-5, GS55; lúa thuần HT1, PC6, Lth31, ĐS1, J02, Vass16, HN6, Tân ưu 98. Do thời tiết thuận lợi, người dân chịu khó chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, không có các đợt dịch bệnh lớn xảy ra. Năng suất lúa ước đạt 57,7 tạ/ha; sản lượng lúa ước đạt 53.661 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các địa phương thực hiện 96 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 582,6 ha. Cánh đồng mẫu được tổ chức sản xuất theo phương pháp “5 cùng”, đầu tư có thu hồi, tập trung đưa cơ giới hóa vào tất cả các khâu sản xuất; diện tích áp dụng cơ giới hóa trong khâu làm dất, gieo cấy và thu hoạch đều tăng so với cùng kỳ. Quy trình sản xuất lúa đảm bảo ‘’3 giảm, 3 tăng’’ (Giảm lượng giống gieo sạ, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng phân đạm. Tăng năng suất, tăng chất lượng lúa gạo, tăng hiệu quả kinh tế). Sử dụng kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến SRI; quản lý dịch hại theo phương pháp IPM và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” (Đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm và đúng phương pháp) để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành chức năng đang phối hợp với các địa phương trồng khảo nghiệm các loại giống lúa tốt để nhân rộng như: VNR 10, VNR 20, Long Hương 8117.

Chi Cục trưởng Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Giang Đức Hiệp chia sẻ: “Năm nay thời tiết khá thuận lợi, sản xuất vụ Xuân an toàn, diện tích, năng suất, sản lượng đều đạt kế hoạch đề ra. Thành quả ấy có được là nhờ công tác chỉ đạo sản xuất được chính quyền các cấp, ngành chức năng quan tâm, triển khai đồng bộ, quyết liệt ngày từ đầu vụ; người dân chủ động trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất; công tác quản lý về thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện chặt chẽ”.

Bài, ảnh: Biện Luân