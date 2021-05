BHG - Năm 2018, Agribank Bắc Quang là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Agribank nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc tiên phong thực hiện điểm giao dịch (ĐGD) lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng. Sau 3 năm đi vào hoạt động, ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng đã chứng minh sự ưu việt của mình trong sứ mệnh “Mang phồn thịnh đến khách hàng”.

Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng tổ chức tại thôn Tân An, xã Hùng An.

Dù không gian làm việc chưa đầy 10 m2 với hàng ghế chờ chỉ đủ phục vụ tối đa 6 khách hàng nhưng ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng (hoạt động theo mô hình quầy giao dịch loại 2) đã đáp ứng đầy đủ các dịch vụ tiện ích về tài chính như giao dịch tại trụ sở chính: Thu nợ gốc, lãi tiền vay từ khách hàng (do Agribank Bắc Quang trực tiếp cho vay hoặc cho vay qua Tổ tiết kiệm và vay vốn); giải ngân các khoản vay đã được phê duyệt; huy động tiết kiệm; cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng... Cũng từ đây, “Ngân hàng di động” trở thành tên gọi quen thuộc của rất nhiều khách hàng khi nhắc đến ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng của Agribank Bắc Quang.

Anh Phạm Văn Bình, thôn Tân An (xã Hùng An) cho biết: “Định kỳ, ngày 13 và 18 hàng tháng, “Ngân hàng di động” lại đến tận trụ sở thôn Tân An hoặc trụ sở UBND xã giúp người dân thực hiện các giao dịch một cách nhanh chóng, thuận tiện, giảm nỗi lo rủi ro khi mang theo nhiều tiền mặt di chuyển trên quãng đường dài”. Chia sẻ thêm về điều này, anh Bình dẫn chứng: “Gia đình tôi có mở cửa hàng kinh doanh đồ điện dân dụng. Do đó, thường xuyên đến ĐGD Agribank tại thị trấn Vĩnh Tuy, cách nhà hơn 4 km để thực hiện các giao dịch như: Gửi tiết kiệm, rút tiền mặt hoặc gửi tiền qua tài khoản cho đơn vị cung cấp sản phẩm điện dân dụng. Nhưng nay, “Ngân hàng di động” chỉ cách nhà tôi chưa đầy 50 m…”.

Có mặt từ sớm tại ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng tại thôn Tân An, ông Hoàng Hồng Thanh (thôn Hùng Tiến) không giấu được sự hài lòng: “Hàng tháng, tôi phải đến trụ sở ngân hàng cách nhà hơn 10 cây số để trả lãi khoản vay theo định kỳ, nay quãng đường rút ngắn chỉ còn 3 cây số, giúp tôi tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Không những vậy, Trưởng ĐGD và giao dịch viên của Agribank Bắc Quang luôn nhiệt tình, trách nhiệm, giúp khách hàng nhanh chóng thực hiện các giao dịch cần thiết. Tư vấn cho tôi cách sử dụng nguồn vốn vay 150 triệu đồng từ ngân hàng một cách hiệu quả. Giờ đây, sau hơn 1 năm sử dụng vốn vay để cải tạo vườn chè già cỗi và đầu tư thâm canh, vườn chè bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo tiền đề tốt để gia đình tôi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân hàng”.

Bắc Quang được xác định là vùng kinh tế động lực khu vực “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh. Huyện có 23 xã, thị trấn với 236 thôn, tổ dân phố và còn 3 xã đặc biệt khó khăn. Địa bàn rộng, song, mạng lưới phòng giao dịch của Agribank Bắc Quang mới có mặt tại 4 xã, thị trấn, gồm: Tân Quang, Kim Ngọc, Đồng Yên và thị trấn Vĩnh Tuy. Do đó, sự ra đời của ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng trở thành bước ngoặt mang tính đột phá của Agribank Bắc Quang trong việc mở rộng mạng lưới đến địa bàn vùng sâu, xa của huyện.

Anh Trần Thái Nam, Trưởng ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang duy trì từ 1 – 2 phiên giao dịch/xã/tháng tại 7 địa phương, gồm: Hùng An, Vĩnh Phúc, Đồng Tâm, Đồng Tiến, Đức Xuân, Liên Hiệp và Tiên Kiều. Từ tháng 1.2018 đến nay, ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng đã tổ chức gần 300 phiên giao dịch. Qua đó, huy động số tiền gửi tiết kiệm hơn 25,1 tỷ đồng/112 khách hàng; giúp 238 khách hàng thực hiện giao dịch chuyển số tiền gần 20,9 tỷ đồng; tiến hành thu lãi hơn 7,3 tỷ đồng và thu nợ gốc số tiền gần 8,8 tỷ đồng/8.922 khách hàng. Hơn nữa, còn giúp nhiều khách hàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank, như: Mở tài khoản, phát hành thẻ ATM, ngân hàng điện tử E-Mobile banking, Internet Banking… Không những vậy, ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng đã trở thành kênh “dẫn vốn” quan trọng khi kịp thời giải ngân, giúp nhiều khách hàng, nhất là khách hàng ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, xa tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen ở khu vực nông thôn; thu hẹp khoảng cách tiếp cận của người dân với ngân hàng”.

Thông qua ĐGD lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng, Agribank Bắc Quang đã đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tài chính của khách hàng. Điều này không chỉ khẳng định uy tín, thương hiệu của Agribank Bắc Quang trong lòng khách hàng mà còn trở thành nhân tố tích cực đóng góp cho sự phát triển bền vững khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện Bắc Quang.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG