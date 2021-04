Tân Quang phấn đấu đạt chuẩn Văn minh đô thị

BHG - Hiện nay, Tân Quang là địa phương đầu tiên của huyện Bắc Quang có khu vực trung tâm xã tiến gần đích chuẩn Văn minh đô thị. Thành quả này không chỉ minh chứng cho sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị mà còn kết tinh hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Sự phong phú, đa dạng ngành nghề kinh doanh dịch vụ góp phần tạo điểm nhấn đô thị cho trung tâm xã Tân Quang.

Khu trung tâm xã Tân Quang nằm dọc Quốc lộ 2, có tổng chiều dài hơn 2 km, bao gồm toàn bộ chiều dài của thôn Vinh Quang và một phần của thôn Xuân Hòa. Đây là vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN của địa phương. Hơn nữa, còn là trung tâm khu vực các xã phía Bắc của huyện, là “cửa ngõ” đi huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần và là nơi đóng chân của nhiều cơ quan, như: Khí tượng, Ngân hàng, Bưu điện, Viễn thông, Đội Thuế liên xã, Trạm Kiểm lâm... Ngoài ra, khu vực này có Chợ trung tâm xã Tân Quang hoạt động thường xuyên; có 284 hộ dân sinh sống tại trung tâm xã, phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ với mặt hàng đa dạng, phong phú…

Từ thực tế trên, tháng 3.2020, quyết sách quan trọng của UBND huyện Bắc Quang ra đời, thông qua việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng trung tâm xã Tân Quang đạt chuẩn Văn minh đô thị. Bộ tiêu chí này bao gồm 22 tiêu chí, tập trung vào các tiêu chuẩn: Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị; văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Chỉ sau 1 năm đi vào cuộc sống, quyết sách trên đã tạo bước phát triển đột phá cho khu vực trung tâm xã Tân Quang.

Trong quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị, chính quyền sở tại đã thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng. Tiến hành cho các hộ, chủ máy máy công trình ký cam kết không tự ý san đào, đắp đất khi chưa được sự nhất trí của cơ quan có thẩm quyền cấp phép; do đó, trên địa bàn không xảy ra hiện tượng san đào, đắp đất trái pháp luật, lấn chiếm, hủy hoại đất đai. 100% tổ chức, cá nhân, gia đình thực hiện cấp phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Các công trình công cộng khu vực trung tâm được quản lý, khai thác, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Không có tình trạng lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở…

Cùng với quản lý kiến trúc, một nếp sống giàu bản sắc văn hóa, văn minh đô thị đã hình thành. Trong tổng số 284 hộ sinh sống tại khu vực trung tâm xã thì 279 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên, chiếm 98,2%. Trên 90% số gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 100% tổ chức, hộ dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan chung. Đặc biệt, để đảm bảo tiêu chí không còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, Trưởng Công an xã Tân Quang Dương Việt Tiến, cho biết: Lực lượng Công an xã đã phối hợp với Ban quản lý các thôn triển khai lực lượng, phương tiện tập trung giải tỏa quyết liệt, dứt điểm các trường hợp vi phạm. Thành lập 4 tổ công tác vận động, giải tỏa vi phạm hành lang, duy trì tuần tra hàng ngày, nhắc nhở, xử lý đối với trường hợp lấn chiếm hành lang, vỉa hè để đảm bảo mỹ quan chung cũng như an toàn giao thông đường bộ. Bước đầu, các hộ dọc Quốc lộ 2, khu vực trung tâm xã cơ bản chấp hành các quy định về hành lang.

Cùng với kết quả trên, trung tâm xã Tân Quang còn được đầu tư về hạ tầng đồng bộ, như: Ốp lát vỉa hè, có hệ thống điện chiếu sáng công cộng; trồng cây xanh đô thị bằng cây Osaka hoa vàng. Đặc biệt, vào dịp lễ, Tết, khu vực trung tâm được trang trí cờ hoa, đèn led, treo cờ theo mẫu thống nhất chung, tạo điểm nhấn trong phát triển đô thị...

Hiện nay, xã Tân Quang đã hoàn thành 18/22 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng trung tâm xã Tân Quang đạt chuẩn Văn minh đô thị. 4 tiêu chí chưa đạt tập trung vào một số tiêu chuẩn về quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị; văn hóa, văn minh đô thị... Trong 8 công trình tại khu vực trung tâm, Tân Quang còn mặt bằng sân chợ xuống cấp, chưa được nâng cấp sửa chữa, chưa có hệ thống thoát nước. Do đó, chưa hoàn thành tiêu chí xây dựng, nâng cấp, cải tạo 90% trở lên các công trình công cộng về hành chính, văn hóa - xã hội và hạ tầng cơ sở đô thị. Ngoài ra, xã chưa có quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chưa có hệ thống cột treo băng rôn cố định, tiêu chuẩn 300 m/cột và hệ thống cổng chào trang trí 200 m/cổng.

Để duy trì và phấn đấu hoàn thành Bộ tiêu chí xây dựng trung tâm xã Tân Quang đạt chuẩn Văn minh đô thị trong năm 2021, Chủ tịch UBND xã Tân Quang, Phạm Khắc Hoàng cho biết: Xã đã, đang triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, giải pháp. Trong đó, ưu tiên đầu tư hạ tầng đô thị trung tâm xã cơ bản đạt các tiêu chí đô thị. Nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, trật tự, cảnh quan, vệ sinh môi trường và văn minh đô thị. Đồng thời, tuyên truyền, vận động để người dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chung tay xây dựng khu trung tâm xã đạt chuẩn và xứng tầm Văn minh đô thị…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG