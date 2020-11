Gừng được giá, nông dân Suôi Thầu phấn khởi

BHG - Với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, sản phẩm gừng ở thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) phát triển tốt, có chất lượng cao nên những năm gần đây giá trị gừng cũng nâng lên. Vụ thu hoạch năm ngoái gừng Suôi Thầu có giá 11-12 ngàn đồng/kg, nay đã tăng lên từ 15-16 ngàn đồng/kg, giúp bà con phấn khởi và yên tâm canh tác loại cây trồng này.

Gừng thôn Suôi Thầu, thị trấn Cốc Pài vào vụ thu hoạch.

Thôn Suôi Thầu có độ cao từ 700 – 1.200 m so với mực nước biển, là địa phương có chất đất tốt, khí hậu mát mẻ, phù hợp nhiều loại cây ăn quả và các loại cây gừng, nghệ. Gừng là cây trồng bản địa được bà con người dân tộc Mông ở thôn Suôi Thầu canh tác lâu năm. Trước đây, cây gừng chỉ được trồng với diện tích ít, nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu của bà con và bán ở các chợ phiên. Nhưng những năm trở lại đây, gừng Suôi Thầu đã trở thành sản phẩm có đầu ra khá ổn định, mỗi năm đến vụ thu hoạch từ tháng 10 - 11 thương lái miền xuôi tìm đến mua gừng ở Suôi Thầu nhiều vì chất lượng tốt phù hợp làm các sản phẩm như: Mứt, ép tinh dầu gừng, làm dược liệu và gia vị,… Năm 2020, bà con Suôi Thầu trồng 35 ha gừng, 5 ha nghệ vàng cho thu hoạch với sản lượng 25 tấn/ha.

Sản phẩm được đóng bao thuận tiện cho thương lái thu mua, vận chuyển.

Đối với bà con người Mông thôn Suôi Thầu, sản phẩm từ cây gừng mang lại hiệu quả kinh tế hơn so với các loại cây trồng khác như ngô, lúa nương. Hàng năm, bà con thu hoạch và bán phần lớn sản lượng gừng thu được, phần còn lại để dùng làm gia vị, thuốc trong gia đình và làm giống trồng vụ sau. Cứ thế, theo nhu cầu thị trường và giá trị kinh tế mang lại, diện tích gừng Suôi Thầu tăng lên từng ngày và trở thành cây trồng chủ lực của bà con sinh sống trên thảo nguyên này.

Anh Sùng Văn Sinh, Trưởng thôn Suôi Thầu, cho biết: Gia đình tôi mỗi năm trồng trên 1 ha gừng, cuối vụ thu hoạch thu về trên 100 triệu đồng, đây là một khoản thu nhập cao hơn rất nhiều so với trồng lúa, ngô trên cùng diện tích đất canh tác. Hàng năm, gần đến vụ thu hoạch tôi cùng cán bộ thị trấn Cốc Pài liên hệ với các thương lái để tìm đầu ra cho bà con. Do chất lượng của sản phẩm, đến mùa các thương lái tự tìm đến thu mua tận nơi. So với các năm trước, vụ gừng năm này được giá hơn nên bà con rất phấn khởi sẽ chuyển đổi thêm diện tích canh tác từ cây khác kém năng suất sang trồng gừng. Để cây gừng đạt năng suất cao hơn, cán bộ khuyến nông thị trấn Cốc Pài hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, bón phân, phòng trừ dịch bệnh trên cây gừng. Nếu được chăm sóc tốt, bón phân đầy đủ, 1 ha gừng có thể cho thu hoạch từ 25 - 35 tấn. Gừng là cây trồng dễ phát triển, không tốn nhiều công chăm sóc và ít bị sâu hại, có giá trị kinh tế, bên cạnh đó gừng có thể trồng xen canh với nhiều loại cây trồng nên bà con các địa phương khác cũng đang trồng loại cây này.

Bài, ảnh: Trọng Toan