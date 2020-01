BHG - Sáng 2.1, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ ra quân triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2020.

Các đại biểu đã tham gia diễu hành qua các trục đường chính hưởng ứng lễ ra quân thực hiện chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2020.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm, giai đoạn 2016- 2020. Với nhiều khó khăn, biến động đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến KT – XH của huyện. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận của người dân nên KT – XH của huyện trong năm qua có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu trên tất cả lĩnh vực đều đạt và vượt, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên, cụ thể: Thu nhập đầu người đạt 18,26 triệu đồng/người/năm, tăng 12,23% so với năm 2018; thu ngân sách từ thuế, phí đạt trên 166,3 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 6,7%; giải quyết việc làm mới cho trên 2.300 lao động, vượt kế hoạch 68,44%, tăng 46,42% so với năm 2018… Thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu cần thực hiện trong năm 2020, huyện Mèo đã phổ biến, quán triệt đến toàn cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT -XH; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu chung để triển khai, thực hiện có hiệu quả; các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua, kịp thời biểu dương gương người tốt việc tốt, các mô hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa; các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đấy mạnh phát triển sản xuất, tích cực tham gia hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước theo quy định...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyến