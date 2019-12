Dấu ấn ngành Công thương

BHG - Năm 2019 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Được sự ủng hộ của các bộ, ban ngành T.Ư, cùng sự lãnh, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; đã có 39/44 chỉ tiêu phát triển KT – XH đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 13 nghìn tỷ đồng, tăng 6%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 28 triệu đồng/năm; thu ngân sách ước đạt trên 2.205 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018. Đây là kết quả đáng khích lệ bởi có sự đóng góp không nhỏ của ngành Công nghiệp, thương mại trong xu thế chung của nền kinh tế thế giới suy giảm từ hàng hóa xuất, nhập khẩu do căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây nên.

Cán bộ Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công thương chuẩn bị các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh giới thiệu tại các sự kiện trong và ngoài nước.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Khắc Quyền cho biết, mặc dù trong năm 2019, ngành Công nghiệp, thương mại của tỉnh gặp nhiều khó khăn; khai thác, chế biến khoáng sản bị ảnh hưởng bởi giá bán sản phẩm trên thị trường thế giới giảm, nguyên liệu đầu vào để chế biến sâu hạn chế và thiếu hụt; các nhà đầu tư chưa quan tâm đến dự án chế biến nông, lâm sản; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa có sự tăng - giảm bất thường do phía Trung Quốc có chính sách kiểm soát chặt chẽ hàng hóa theo hướng xuất khẩu chính ngạch. Hơn nữa, hàng hóa xuất, nhập khẩu của tỉnh chủ yếu là nông, lâm sản có giá trị và chất lượng thấp; dẫn đến kim ngạch xuất, nhập khẩu không cao. Các hoạt động kinh doanh tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy chưa thực sự sôi động, chưa khuyến khích và thu hút đầu tư. Vượt qua những khó khăn đó, tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả kinh tế đáng tự hào; đã cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 7.12.2018 của UBND tỉnh về chỉ tiêu phát triển KT – XH năm 2019 đề ra.

Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành Công nghiệp năm 2019, tăng 7,23% so với năm trước; trong đó, sản xuất, phân phối điện, nước có vai trò chủ chốt và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành với mức tăng 11,44%; công nghiệp chế biến tăng 8,99%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 1,34%. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh cả năm ước thực hiện gần 3.570 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,49%, tương đương tăng gần 310 tỷ đồng. Về thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ cả năm 2019 đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng 13,72% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ đạt trên 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,76%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 360 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, Chương trình Khuyến công Quốc gia và địa phương đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các HTX, doanh nghiệp sản xuất mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh. Qua đó, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Trong năm 2019, đã thẩm định và phê duyệt 16 đề án hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 2,72 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP và dược liệu của tỉnh được Sở Công thương triển khai tích cực, hiệu quả; các sản phẩm nông sản dần có chỗ đứng trên thị trường và được người tiêu dùng ưa chuộng…

Có được những kết quả trên, ngay từ đầu năm 2019, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác trọng tâm, phân công các nội dung nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành thực hiện; hàng tháng, quý có rà soát đánh giá kết quả. Chủ động triển khai, vận dụng sáng tạo các chính sách của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các chính sách của Trung ương và của tỉnh về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã phát huy hiệu lực, hiệu quả; góp phần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, một số doanh nghiệp công nghiệp thường xuyên duy trì được năng lực sản xuất, đạt và vượt kế hoạch như khai thác quặng sắt, chế biến Antimon kim loại và sản xuất ván dán công nghiệp, sản xuất điện, nước đã góp phần vào sự tăng trưởng chung của tỉnh.

Năm 2020 được dự báo nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhưng cũng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro trong bối cảnh kinh tế thế giới đang suy giảm. Dự báo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh cũng sẽ bị chi phối. Tuy nhiên, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh cùng với sự cắt giảm các điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp gia nhập thị trường sản xuất hàng hóa trong các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch, các loại hình dịch vụ, các sản phẩm đặc trưng của địa phương đã thu hút đông đảo lượng khách du lịch đến với Hà Giang; từ đó, góp phần phát triển kinh tế, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa…

Bài, ảnh: Lê Lâm