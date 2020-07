Khắc sâu lời Bác dạy

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua Đảng bộ huyện Mèo Vạc có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn, tạo phong trào sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, BTV Huyện ủy Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị, thông báo nhiệm vụ cần thực hiện đến đội ngũ cán bộ chủ chốt các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng ủy các xã, thị trấn, báo cáo viên của huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn, Đảng ủy trực thuộc, các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai nội dung chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm chỉ đạo của đảng trong việc tổ chức học tập chuyên đề hàng năm. Cụ thể hóa các nội dung trong chỉ thị, kế hoạch của T.Ư, của tỉnh vào tình hình thực tiễn của địa phương để ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng và hướng dẫn thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Trồng cây Đương quy góp phần nâng cao thu nhập cho người dân xã Sủng Trà.

Đồng thời, Đảng bộ huyện chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tình hình dư luận xã hội trên địa bàn để chủ động điều chỉnh, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh của địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mèo Vạc, cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, 100% chi, đảng bộ cơ sở đều tổ chức buổi quán triệt nội dung chỉ thị; 100% các đồng chí đảng viên thuộc các cơ quan cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn ký cam kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều căn cứ vào vị trí việc làm của bản thân, lựa chọn một hoặc nhiều nội dung để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo sao cho phù hợp, sáng tạo trong việc đăng ký học tập làm theo Bác. Đối với đảng viên giữ vị trí Bí thư, Chủ tịch cấp xã đến người đứng đầu các cơ quan đơn vị cấp huyện, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp huyện có “Chương trình hành động cá nhân” được đăng trên Trang thông tin điện tử huyện và thông báo trên hệ thống loa phát thanh của huyện nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có điều kiện theo dõi, giám sát…

Từ những việc làm cụ thể đã góp phần thay đổi tư duy, nếp nghĩ của đội ngũ cán bộ theo hướng tận tâm phục vụ nhân dân, đảng viên nông thôn trở thành hạt nhân đi đầu gương mẫu tại cơ sở; hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng kiện toàn vững mạnh. Đó là cơ sở, sức mạnh để cấp ủy, chính quyền huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, cụ thể: Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 750 tỷ đồng, vượt 0,05% nghị quyết, tăng 80% so với năm 2015; giá trị sản xuất ngành công nghiệp - thủ công nghiệp đạt trên 1.000 tỷ đồng, vượt gần 2%, tăng 50% so với năm 2015; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 640 tỷ đồng, vượt gần 4% và tăng 2 lần so với năm 2015; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 140 tỷ đồng, vượt gần 20%, tăng trên 80 tỷ đồng so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 20 triệu USD, tăng gấp 13 lần so với nghị quyết; 100% xã, thị trấn được phủ sóng điện thoại di động và dịch vụ internet; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 66,01% cuối năm 2015 giảm xuống còn 35,99%; công tác giáo dục QP - AN được quan tâm và triển khai theo đúng kế hoạch, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên…

Bài, ảnh: Hoàng Tuyến