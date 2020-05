Xứng đáng đơn vị tiền tiêu nơi cực Bắc Tổ quốc

BHG - Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Lũng Cú đã lãnh, chỉ đạo đơn vị khắc phục khó khăn, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-XH khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Ảnh: Hoàng Huy

Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện các chủ trương, đối sách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia theo 3 văn kiện pháp lý và các thỏa thuận cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc đã ký kết, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, quản lý bảo vệ biên giới và tổ chức tốt việc kiểm tra, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đăng ký xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho 11.398 lượt người. Thực hiện hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới; xây dựng 52 kế hoạch nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, mở 27 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát hiện, xử lý 123 vụ/153 đối tượng, khởi tố điều tra ban đầu 2 vụ/5 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ/18 đối tượng/97.000.000 VNĐ… Tăng cường quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: “Kết nghĩa đồn - trạm biên phòng”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”; thực hiện tốt thỏa thuận hợp tác biên phòng trong trao đổi thông tin và các hoạt động khác; phối hợp giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới, hai bên đã trao đổi 164 lượt thư, hội đàm, gặp gỡ 41 lần, phối hợp xử lý 31 vụ việc; đặc biệt, đơn vị đã trao tặng cho phân Trạm Mã Lâm/Trung Quốc 1.000 chiếc khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội khu vực biên giới, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng các phong trào quần chúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy hiệu quả vai trò 2 cán bộ BĐBP tăng cường giữ chức danh phó Bí thư Đảng ủy 2 xã biên giới, phân công 18 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn và 27 đảng viên phụ trách, giúp đỡ các gia đình; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, đã có 5 tập thể, 21 tổ an ninh tự quản, 16 gia đình đăng ký tham gia bảo vệ đường biên và hệ thống mốc quốc giới; thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH, phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… Đặc biệt, thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Má Lé, Lũng Cú; đơn vị đã phối hợp rà soát, triển khai xây dựng 82 nhà và cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp đỡ 239 ngày công.

Duy trì thực hiện nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng xây dựng phương án xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ an toàn các ngày Lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội, lực lượng, địa phương; bảo vệ an toàn các đoàn khách Trung ương, địa phương và du khách đến tham quan du lịch tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú; thường xuyên xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, phương án và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn,...

Công tác lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được quan tâm, chú trọng, thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của trên về tình hình, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua có 23 lượt tập thể, 87 lượt cá nhân được khen thưởng, đơn vị 5 năm liền được tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Hà Giang tặng thưởng nhiều Bằng khen, Đảng bộ 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tỉnh ủy Hà Giang tặng thưởng cờ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Thiếu tá Hà Văn Đô

(Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú)