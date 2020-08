Cục Hậu cần và huyện Mèo Vạc bàn giao nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo

BHG - Sáng 8.8, Cục Hậu cần (Quân chủng Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền xã Nấm Dẩn (Xín Mần) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lèng Sào Khón, thôn Tân Sơn, xã Nấm Dẩn. Dự buổi lễ có đồng chí Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Đại tá Đào Ngọc Quỳ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân; lãnh đạo huyện Xín Mần, xã Nấm Dẩn cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành ngôi nhà.

Ông Lèng Sào Khón là dân công hỏa tuyến tham gia phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc từ năm 1979 - 1988. Kết thúc chiến tranh, ông Khón là đối tượng được hưởng trợ cấp một lần và là đối tượng người cao tuổi được trợ cấp xã hội hàng tháng. Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn nhưng ông đã vận động các thành viên trong gia đình hiến tặng gần như toàn bộ diện tích đất canh tác để địa phương xây dựng trụ sở UBND xã, Trường Tiểu học, Trường Mầm non, Trạm Y tế xã Nấm Dẩn. Nhiều năm nay, gia đình phải sống trong căn nhà tạm, đã bị xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì kết nối với Cục Hậu cần, Quân chủng Hải quân hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa và nhận được sự đồng thuận, tạo điều kiện từ địa phương. Ngôi nhà được triển khai xây dựng từ tháng 4 với thiết kế bằng khung cốt thép chịu lực, có diện tích gần 90m2, tổng giá trị gần 400 triệu đồng, trong đó Cục Hậu cần hỗ trợ 80 triệu đồng, kinh phí còn lại do địa phương và gia đình đảm bảo. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà được hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Ngoài ra, Cục Hậu cần còn trao tặng các vật dụng trong gia đình như: Tủ lạnh, bàn ghế, giường, chạn bát…

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại tá Đào Ngọc Qùy, nhấn mạnh: Những năm qua, bằng tình cảm và trách nhiệm của những người lính biển, Quân chủng Hải quân đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp tuyên truyền biển, đảo, các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ xây dựng hơn 500 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách. Ngôi nhà của ông Lèng Sào Khón được xây dựng, hoàn thành và bàn giao với mong muốn nâng cao đời sống cho gia đình. Bên cạnh đó, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần Hải quân, cấp ủy, chính quyền và sự chung tay góp công, góp sức của bà con nhân dân tại địa phương.

Dịp này, Cục Hậu cần (Quân chủng Hải quân) đã trao tặng 1.000 khẩu trang kháng khuẩn cho UBND xã Nấm Dẩn để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Văn Long – Âu Hương (sinh viên kiến tập)

*Ngày 7.8, BCĐ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Mèo Vạc tổ chức bàn giao nhà ở cho gia đình ông Hờ Mí Chơ và Giàng Mí Già, thôn Dìn Vần Sán xã Sơn Vĩ.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, chính quyền địa phương bàn giao nhà ở cho ông Hờ Mí Chơ.

Thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở, xã Sơn Vĩ đã chỉ đạo cán bộ phụ trách thôn đốc thúc các hộ được hỗ trợ khẩn trương xây dựng. Ngoài, lực lượng vũ trang của Đồn Biên phòng đóng trên địa bàn và bà con nhân dân chung tay, giúp đỡ ngày công để hoàn thành đúng tiến độ. Đến nay, toàn xã Sơn Vĩ đã bàn giao được 68 ngôi nhà mới kiên cố, có công trình nhà vệ sinh khép kín.

Động viên các hộ nhận được hỗ trợ, lãnh đạo huyện Mèo Vạc mong muốn sau khi có nhà ở mới, các hộ tiếp tục vươn lên, phát triển chăn nuôi, sản xuất, xóa nghèo, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Tin, ảnh: Minh Đức