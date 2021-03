Hướng về ngày hội của toàn dân

BHG - Cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang đến rất gần. Để chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn; các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh đang quyết liệt, tích cực triển khai các bước đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 64 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước, tỉnh ta có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH với số ĐBQH được bầu là 6 đại biểu; trong đó 4 đại biểu làm việc và cư trú tại địa phương, 2 đại biểu do T.Ư giới thiệu. Trong số 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương gồm có: 1 lãnh đạo chủ chốt tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; 1 đại biểu quân đội; 1 đại biểu do tỉnh hiệp thương, giới thiệu phù hợp với đặc thù địa phương. Về cơ cấu kết hợp do tỉnh giới thiệu, người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử là 9 người, phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu trẻ tuổi 1 người, đại biểu tái cử 2 người. Phương án cơ cấu Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đại biểu kiêm nhiệm. Đối với Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, số lượng gồm 57 đại biểu; trong đó 29 đại biểu HĐND tỉnh tái cử; 28 đại biểu tham gia mới. Về giới tính có 17 đại biểu nữ, 40 đại biểu nam. Về độ tuổi, 3 đại biểu dưới 40 tuổi; 54 đại biểu từ đủ 40 tuổi trở lên. Về dân tộc, gồm 12 dân tộc, trong đó 31 đại biểu thuộc 11 dân tộc thiểu số, 26 đại biểu dân tộc kinh; 2 đại biểu ngoài Đảng. Về cơ cấu ngành, lĩnh vực, 29 đại biểu ở cấp tỉnh, 3 đại biểu lực lượng vũ trang, 1 đại biểu doanh nghiệp, 24 đại biểu cấp cơ sở.

Ngay say khi BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch lãnh đạo cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp và Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chỉ thị về tổ chức cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND các huyện, thành phố thành lập Ủy ban bầu cử, xác định số lượng đại biểu HĐND cấp huyện, thành phố, tổ chức hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử HĐND cấp huyện; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử, tiến hành rà soát dân số, cử tri làm cơ sở xác định số đại biểu HĐND được bầu ở các cấp; tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu người tham gia ứng cử đại biều HĐND các cấp và triển khai các bước của cuộc bầu cử theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên tất cả các phương tiện truyền thông và trên các tuyến phố, tại trung tâm xã, phường, thị trấn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Hiến pháp, Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; ý nghĩa, trách nhiệm của cử tri tham gia cuộc bầu cử. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, linh hoạt, hiệu quả. Các cơ quan báo chí của tỉnh như: Báo Hà Giang, Đài PT – TH tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về cuộc bầu cử, tăng cường thời lượng phát sóng, đăng tải các tin, bài về bầu cử. Các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày triển lãm trước bầu cử. Công an tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cuộc bầu cử. Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức tập huấn về công tác bầu cử cho các địa phương.

Tại huyện Vị Xuyên, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp huyện; Ủy ban bầu cử huyện thống nhất giới thiệu số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII theo số lượng phân bổ của tỉnh; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với các đồng chí được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện. Ủy ban bầu cử tiến hành họp, biểu quyết thống nhất giới thiệu các đồng chí trong UBND huyện đủ điều kiện để hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Vị Xuyên Hoàng Thanh Tịnh cho biết: “Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang được huyện triển khai quyết liệt, khẩn trương, chu đáo, đúng quy định. Các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các bước; đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; các đồng chí Ủy viên Ủy ban bầu cử chủ động kiểm tra công tác triển khai bầu cử và hướng dẫn cấp xã trong việc hiệp thương đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần”.

Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp là hình thức dân chủ trực tiếp, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng cơ quan quyền lực Nhà nước từ T.Ư đến địa phương. Việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện tốt nhất cho cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 góp phần tạo sự đồng bộ trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ trong hệ thống chính trị và giúp cử tri lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Biện Luân