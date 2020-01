Không thể bịa đặt, xuyên tạc sự thật

BHG - Sau khi xảy ra sự việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội), trên một số trang mạng xã hội và đài, báo nước ngoài xuất hiện nhiều ý kiến, quan điểm sai lệch, cố tình bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen, lợi dụng sự việc để gây chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân. Họ không chỉ biện minh, cổ xúy cho những hành vi vô thiên vô pháp, coi thường kỷ cương phép nước mà còn muốn kích động, thổi phồng sự việc, lôi kéo để tiếp tục làm phức tạp tình hình, thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, LLVT và nhân dân.

Những luận điệu đổi trắng thay đen

Trong các bài viết trên mạng xã hội và trả lời đài, báo nước ngoài, có người đã sử dụng nhiều cụm từ như “cưỡng chế thu hồi đất”, chính quyền “cướp đất” của dân để cố tình thổi phồng sự việc. Một số người còn viện dẫn một số điều khoản, quy định của pháp luật về việc không tổ chức cưỡng chế thu hồi đất vào dịp lễ, tết để cho rằng chính quyền và cơ quan chức năng đã vi phạm pháp luật; thậm chí xuyên tạc rằng thu hồi đất để làm… sân gôn.

Họ cố tình đổi trắng thay đen, lập lờ, tiếm danh lòng yêu nước, tiếm danh nhân dân. Họ gọi số đối tượng hung hãn, tấn công người thi hành công vụ một cách dã man là “người dân chỉ tự vệ chính đáng” và đưa ra những luận điệu dân túy, cho rằng việc sử dụng lực lượng công an như vậy là không cần thiết, xuyên tạc rằng chính quyền các cấp đã không thực hiện đối thoại, sử dụng bạo lực “đối đầu với dân”, “coi dân như kẻ thù”.

“Té nước theo mưa”, một số đài báo nước ngoài còn kích động rằng phải dùng đến từ “chiến tranh”. Hùa theo, nhóm của những cái gọi là các nhà dân chủ và tổ chức xã hội dân sự đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố Đồng Tâm” với nhiều lời vu cáo, bịa đặt, như “các LLVT lên đến hàng nghìn người vào bao vây, tấn công bằng lựu đạn cao su, hơi cay, dùi cui đánh từ người già đến trẻ nhỏ, không từ một ai”.

Tột cùng của sự xuyên tạc bỉ ổi là một số cá nhân trên mạng còn rêu rao thông tin 3 đồng chí công an không hề hy sinh, mà đây chỉ là thông tin được dựng lên, rằng vẫn gặp các đồng chí được coi là hy sinh còn sống mạnh khỏe, và có đồng chí công an đã bị “cho chết đi chết lại mấy lần”.

Cố tình đánh tráo khái niệm

Xung quanh sự việc ở Đồng Tâm, những chiêu trò xuyên tạc, đổi trắng thay đen nổi lên một số vấn đề cần làm rõ như sau: Một là, họ xuyên tạc bản chất vấn đề đất đai ở Đồng Tâm, quy chụp “chính quyền cướp đất của dân”, người dân bị lấy đất canh tác “cha ông để lại”, thậm chí là đất có sổ đỏ, đất ruộng đồng đã canh tác hàng chục năm, khiếu kiện mà không được giải quyết nên bị đẩy đến bước đường cùng. Họ bất chấp thực tế toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, có đầy đủ hồ sơ, giấy tờ chứng minh rõ hiện trạng, không hề có sự mập mờ, khuất tất. Ở đây, cần khẳng định không có chuyện cưỡng chế nào hết mà chỉ có việc một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thuộc đất quốc phòng theo kế hoạch từ ngày 31.12.2019. Khi các lực lượng chức năng triển khai những biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các mục tiêu tại khu vực thi công tường rào, thì các đối tượng đã manh động ném bom xăng, sử dụng lựu đạn, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng.

Vu khống chính quyền giải quyết chưa thỏa đáng

Hai là, xung quanh việc chỉ trích giải quyết khiếu kiện của người dân không thỏa đáng, chính quyền không chọn giải pháp đối thoại, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của dân mà lại “đối đầu”, “trấn áp”.

Đây là sự suy diễn, so sánh không đúng thực tế. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng đã xử lý kiên trì, có lý, có tình nhằm tạo sự đồng thuận để giải quyết sự việc tốt nhất. Sự việc đã được giải quyết kiên trì, kéo dài suốt hơn hai năm với tinh thần dân chủ, nhân văn.

Nhưng sự kiên trì không đồng nghĩa với việc nương nhẹ, né tránh. Không thể vì các kiến nghị, đòi hỏi không hợp pháp, không hợp lý của một số ít người mà du di, nương nhẹ, chà đạp lên lợi ích quốc gia, làm trái pháp luật, biến đất quốc phòng, công thổ quốc gia thành tài sản cho một nhóm người tự ý đòi hỏi, tư hữu.

Đừng tiếm danh hai chữ “Nhân dân”

Ba là, cần phân biệt giữa người dân chân chính với những kẻ coi thường kỷ cương phép nước, chà đạp lên luật pháp để trục lợi.

Theo các cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đã thu giữ được các tài liệu cho thấy có cả việc chia tiền quyên góp, trục lợi từ “Tổ đồng thuận”, thậm chí có nguồn tài trợ từ tổ chức phản động nước ngoài. Trong số người vi phạm, có cả người là cán bộ, đảng viên lâu năm. Với các hành vi sai trái như vậy, xét cho cùng, họ đã bước qua ranh giới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí vô hình trung đã tiếp tay cho thế lực thù địch chống phá đất nước.

Ở đây, để sự việc bị đẩy đi quá xa, có nhiều nguyên nhân. Bên cạnh sự vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng của một số đối tượng và âm mưu kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch, không thể không nói đến việc làm đáng trách của một số người xưng là nhân sĩ, trí thức, luật sư, cán bộ… Có những đối tượng xưng là luật sư “vì dân oan”, đứng ra giúp đỡ nhóm người ở xã Đồng Tâm hỗ trợ pháp lý nhưng thực sự họ tư vấn thì ít, kích động thì nhiều. Đáng buồn hơn, có cả những người có vị trí trong xã hội, thường xuyên phát biểu trước công luận nhưng trong vụ việc này, chính họ cũng thiếu tỉnh táo, thay vì khách quan, công tâm phân tích giúp người dân thấu tường phải trái, họ lại đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tay cho những nhận thức và hành động sai trái.

Yêu cầu tấn công trấn áp tội phạm là cần thiết

Bốn là, cần hiểu đúng về việc xử lý của lực lượng chức năng. Hiện nay, có một số ý kiến không hiểu hay cố tình không hiểu về việc các đối tượng công khai tuyên bố có vũ khí, súng đạn, lựu đạn, thuốc nổ, bom xăng; công khai đe dọa gây nổ phá hoại cơ sở hạ tầng, đe dọa giết cán bộ, không chỉ giết lực lượng công tác mà cả cán bộ địa phương. Thậm chí, chúng còn ngang nhiên livestream và tán phát thông tin để đe dọa trên mạng xã hội.

Trong các biện pháp thì trấn áp là biện pháp cuối cùng, khi không còn biện pháp nào khác. Việc cơ quan công an áp dụng biện pháp khống chế, bắt giữ các đối tượng phạm tội là biện pháp tuân theo Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm điều tra, làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Yêu cầu tấn công, trấn áp tội phạm là cần thiết, không thể đánh lận khái niệm dân nói chung với những kẻ phạm tội, gây trọng tội; không thể để các đối tượng nhởn nhơ, chống phá, gây tội ác mà không áp dụng biện pháp mạnh theo luật định.

Cũng chính vì anh dũng hy sinh trong khi bắt các đối tượng phạm tội có hành vi hung hãn, manh động nên 3 đồng chí công an hy sinh tại xã Đồng Tâm được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương tấm gương hy sinh của 3 đồng chí công an, khẳng định đây là tấm gương xả thân bảo vệ đất nước, bảo vệ an ninh Quốc gia và đã có quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 3 liệt sĩ. Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ cần phải xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, vi phạm pháp luật.

Thiên Thanh (Nguồn: tuyengiao.vn)