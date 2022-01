Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội làm việc tại huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 13.1, đoàn công tác Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội do đồng chí Phan Viết Lượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Đoàn công tác trao quà Tết cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn xã Pả Vi.

Tại buổi làm việc, đoàn được nghe báo cáo khái quát về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn trong thời gian qua. Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết của huyện vùng cao biên giới trong việc giữ vững tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời mong muốn huyện tiếp tục có nhiều cách làm hay trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào. Quan tâm bảo tồn, giữ gìn những nét văn hóa đặc sắc của từng dân tộc. Khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng để tạo thu nhập cho nhân dân. Chú trọng làm tốt công tác giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dân trí. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đường biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng vùng biên giới ổn định, phát triển.

Đoàn khảo sát việc giữ gìn văn hóa truyền thống tại Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông xã Pả Vi.

Trong chuyến công tác, đoàn đã đến khảo sát việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào vùng cao, phát triển du lịch cộng đồng tại Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông (xã Pả Vi), Làng văn hóa dân tộc Lô Lô (thôn Sảng Pả A, thị trấn Mèo Vạc); trao quà Tết cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Pả Vi; tặng quà cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)