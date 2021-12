BHG - Sáng 27.12, Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh “Chia sẻ vắc xin, cứu sống mạng người, hồi phục kinh tế”. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Dự tại địa điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự Lễ mít tinh tại điểm cầu của tỉnh.

Trong năm 2021 đại dịch Covid – 19 gây thiệt hại về người và tác động nhiều mặt tới mọi mặt đời sống, đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tăng trưởng kinh tế, tác động sâu sắc tới an sinh xã hội. Đây là năm thứ 2 thế giới kỷ niệm Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5 triệu người trên thế giới, đẩy lùi nhiều thành quả phát triển KT – XH mà cộng đồng quốc tế đạt được trong năm qua, tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế và sinh kế của người dân. Đại dịch Covid – 19 đã đẩy trên 200 triệu người rơi vào tình cảnh nghèo cùng cực, đe dọa nhiều hệ thống y tế đã vốn quá tải, phá vỡ nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, sự bất bình đẳng trong tiếp cận chẩn đoán, vắc xin và điều trị vẫn là vấn đề nhức nhối của thế giới.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng phòng, chống Covid – 19 từ Y tế, Quân đội, Công an, Phụ nữ, Nông dân, Phóng viên, Nhà báo… Đã không quản hy sinh vất vả tham gia các phong trào phòng, chống Covid – 19, nhiều cán bộ tại vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi đặc biệt khó khăn, biên giới đã cùng chung tay vượt qua đại dịch Covid – 19. Đồng thời, gửi lời tri ân tới Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế: WHO, UNICEF, COVAX, GAVI… Đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch, cung ứng vắc xin, dây truyền lạnh, vật tư tiêm chủng và hỗ trợ hoạt động triển khai tiêm chủng. Đồng chí nhấn mạnh: Đại dịch Covid – 19 đã chỉ ra tầm quan trọng của hệ thống ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Trong thời gian qua, cộng đồng quốc tế phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn do đại dịch gây ra. Hoạt động kỷ niệm mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng phòng Covid – 19, trách nhiệm của người dân trong việc chủ động, tự giác thực hiện tiêm chủng đầy đủ. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid – 19, tốc độ tiêm chủng cũng như tỷ lệ bao phủ vắc xin của Việt Nam đạt mức cao trong khu vực và trên thế giới. Đây là kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân và góp phần tạo điều kiện thuận lợi đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.

