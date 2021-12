Công an xã Linh Hồ bàn giao nhà ở cho hộ nghèo

BHG - Công an xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên vừa tổ chức bàn giao nhà ở cho gia đình ông Phùng Văn Sinh, 69 tuổi, trú tại thôn Lùng Chang.

Đại diện các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Phùng Văn Sinh.

Qua công tác nắm tình hình, biết hoàn cảnh của ông Phùng Văn Sinh hết sức khó khăn, sống tại căn nhà cũ dựng nhờ trên đất của người khác đã bị dột nát, hư hỏng. 2 ông bà tuổi cao sức yếu, không có con cái, không có đất ở và nguồn thu nhập ổn định, phải chăm sóc, nuôi dưỡng người em dì bị câm điếc. Trước tình hình đó, Công an xã Linh Hồ đã tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động người dân hiến đất, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới; đồng thời mua sắm các vật dụng sinh hoạt cần thiết giúp đỡ gia đình ông Sinh.

Trước đó, Công an xã Linh Hồ cũng quyên góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng cho gia đình chị Hoàng Thị Đẹp, 43 tuổi, trú tại thôn Nà Lầu 1 căn nhà có diện tích 50m2 với số tiền 50 triệu đồng.

Những việc làm thiết thực, nhân văn của Công an xã Linh Hồ đã góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương, phát huy tinh thần “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

Tin, ảnh: Trung Thực (Công an tỉnh)