Những người làm báo giữa mùa dịch Covid -19

BHG - Đã gần 2 năm kể từ khi Việt Nam ghi nhận ca dương tính đầu tiên vào hồi tháng 1.2020. Cùng với đội ngũ tuyến đầu như y, bác sỹ, công an, quân đội…, trong những người làm báo bắt đầu xuất hiện một đội ngũ phóng viên chuyên đưa tin, theo dõi mảng Covid-19. Đối với tỉnh Hà Giang, từ ngày 25.10.2021, xuất hiện ca cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Giang. Tính đến hết ngày 8.11, toàn tỉnh ghi nhận 2.148 ca F0, trong đó 540 ca trong cộng đồng, còn lại là trong khu phong tỏa và cách ly. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi lĩnh vực của đời sống và hoạt động báo chí cũng không ngoại lệ. Trong điều kiện khó khăn, đội ngũ nhà báo, phóng viên của tỉnh nói chung và các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh nói riêng đã không ngừng nỗ lực, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin tới độc giả.

Thời gian qua, cùng với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, Báo Hà Giang (BHG) và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT -TH) tỉnh là 2 cơ quan báo chí chính thống của tỉnh Hà Giang đã chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Các thông tin về dịch Covid -19 được đăng tải, phát sóng trên nhiều chương trình, nhiều bản tin. Qua đó đã góp phần phản ánh kịp thời những thông tin mà độc giả muốn được tiếp cận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các tin bài, phóng sự được độc giả quan tâm và tương tác mạnh mẽ. Cùng với đó, trong công tác phòng chống dịch đã có nhiều tin, bài đính chính những luồng thông tin thất thiệt, tin không có nguồn gốc. Qua đây, các cơ quan báo chí tỉnh đã “đánh tan” những thông tin thiếu chính xác, tin giả gây hoang mang dư luận. Điển hình như thông tin việc xông hơi bằng các loại lá cây có thể điều trị được Covid -19 đã được lan truyền rộng trên mạng xã hội. Biết rằng, hiện nay các nhà khoa học trên thế giới vẫn đang tìm kiếm và nghiên cứu, bào chế loại thuốc đặc trị ngừa Covid – 19. Do vậy, để đính chính lại thông tin, phóng viên BHG đã có cuộc trao đổi với bác sỹ Chuyên khoa I Trần Hoài Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Minh, Tp. Hà Giang. Bác sỹ khẳng định việc xông hơi bằng một số loại lá cây không thể điều trị được Covid -19, là thông tin phản khoa học.

Trở lại với câu chuyện tác nghiệp, nhà báo Tuấn Quỳnh, công tác tại phòng Thời sự, Đài PT-TH tỉnh là một trong những nhà báo nhiệt tình và luôn năng động trước mọi diễn biến của đời sống xã hội. Trong những ngày thành phố Hà Giang bùng phát dịch Covid-19, nhà báo Tuấn Quỳnh cũng như những anh em phóng viên các cơ quan báo chí khác luôn tác nghiệp trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp. Không quản ngại khó khăn, nhà báo Tuấn Quỳnh cùng đồng nghiệp thực hiện nhiều tin, bài, phóng sự nhằm phản ánh chân thực, ghi lại những hình ảnh đời sống của người dân, những khó khăn của xã hội trong điều kiện dịch bệnh để tuyên truyền tới độc giả. Nhà báo Tuấn Quỳnh trải lòng: “Xác định vai trò của báo chí tỉnh nhà, tôi luôn cố gắng thực hiện tin, bài, phóng sự có nội dung liên quan đến dịch bệnh. Với lợi thế là có nguồn thông tin nhanh chóng, chính xác từ các ngành chức năng trong tỉnh, tôi đã thu thập, truyền tải các chi tiết liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại thực tế để đưa tin, bài, phóng sự nhanh, chính xác và chân thực nhất. Để thực hiện được những nội dung đó cần bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và định hướng của cơ quan. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tác nghiệp và thực hiện nghiêm quy định phòng dịch, bảo vệ bản thân và cộng đồng".

Tại BHG, rất nhiều nhà báo, phóng viên tâm huyết, năng động, linh hoạt trong việc tác nghiệp báo chí, tiếp cận những nguồn thông tin chính thống từ các cơ quan chuyên môn cung cấp thông tin. Trước diễn biến phức tạp của dịch ảnh hưởng tới hoạt động báo chí, đã có nhiều anh em phải cách ly tại nhà vì thuộc diện F1, F2 và thậm chí là F0. Cùng với đó, việc tác nghiệp cũng gặp phải những sự dè chừng khi tiếp cận nhiều người vì nỗi lo "nhà báo đi nhiều, tiếp xúc nhiều người", do công tác sản xuất tin, bài, ảnh phần nào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không quản ngại gian khó, linh hoạt trong việc tác nghiệp, các nhà báo, phóng viên BHG thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc online, có thể kể đến: Phần mềm Tòa soạn điện tử tích hợp; xử lý các văn bản trên hệ thống iOffice; chỉ đạo, điều hành công việc trên nhóm Zalo; đăng tải thông tin trên fanpage Báo Hà Giang điện tử...

Nhiều nhà báo, phóng viên như: Lê Lâm, Kim Tiến, Duy Tuấn, Xuân Phúc, Phạm Hoan (Báo Hà Giang); Tuấn Quỳnh, Đình Anh, Văn Hương, Hoàng Gia, Hải Hà (Đài PT-TH tỉnh); Hà Vân, Bàng Cường (Tp. Hà Giang); Thiện Ngay (huyện Đồng Văn); Minh Đức (huyện Mèo Vạc); Hoàng Long (huyện Bắc Mê)... đã không quản ngại khó khăn trước dịch bệnh để tác nghiệp, tiếp cận thông tin, hình ảnh, nhằm cập nhật thông tin cho độc giả một cách sinh động, chân thực nhất. Nhà báo Duy Tuấn chia sẻ: "Bản thân được cơ quan phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Yên Minh, hiện nay Yên Minh là địa bàn đang có số ca mắc Covid-19 nhiều so với các huyện còn lại, đặc biệt là những ca cộng đồng phức tạp tại xã Ngọc Long. Linh hoạt trong việc tiếp cận thông tin tới bạn đọc, tôi luôn bám nắm sâu sát và đồng hành cùng các phòng ban chuyên môn của huyện để có thể cập nhật số liệu, cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được nhanh và chính xác nhất".

Là cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tại Hà Giang luôn chủ động, linh hoạt trong công tác tổ chức thông tin, phương thức làm việc cùng với sự nỗ lực của từng phóng viên để duy trì “mạch máu” thông tin. Nhà báo Minh Tâm, Trưởng TTXVN tại Hà Giang chia sẻ: "Để thực hiện tốt thông tin trong điều kiện khó khăn, hạn chế khi tác nghiệp, mỗi chúng tôi đều nỗ lực vượt lên, đa dạng hóa các góc nhìn, khía cạnh khác nhau trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong điều kiện dịch bệnh, việc tác nghiệp phải tranh thủ mọi hoàn cảnh và linh hoạt ở mức cao nhất như: Khi đi lấy mẫu xét nghiệm cũng tranh thủ thực hiện luôn chủ đề ảnh về xét nghiệm; hay khi gặp hình ảnh các chiến sỹ công an đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát ra vào thành phố Hà Giang; hoặc khi đang di chuyển ở ngoài đường, nhìn thấy lực lượng y tế phun hóa chất khử trùng, hay bất chợt gặp cảnh phong tỏa… cũng vội xe vào lề đường tranh thủ tác nghiệp để có những hình ảnh chất lượng nhất. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần trách nhiệm chung luôn phát huy ở mức cao nhất, nỗ lực lớn nhất để động viên, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cơ quan Thông tấn thường trú trên địa bàn".

Và còn rất nhiều những chuyện tác nghiệp của những người làm báo ở Hà Giang trong mùa dịch mà chúng tôi không sao kể hết. Đằng sau những thông tin, tác phẩm báo chí chính thống, chân thực là sự cống hiến trách nhiệm, thầm lặng, dám dấn thân của đội ngũ những người cầm bút trên mặt trận thông tin, tuyên truyền. Cùng nhìn nhận thực tế khi tác nghiệp trong mùa dịch, bên cạnh những cảm xúc, kỷ niệm về ánh mắt e dè, ái ngại của người xung quanh khi thấy chúng tôi - những người làm báo xông pha vào vùng dịch, còn là niềm tự hào vì được đóng góp cùng với tỉnh nhà trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hy vọng rằng, Hà Giang sẽ trở lại trạng thái bình thường mới, an toàn, bình yên và nhất định chúng ta sẽ quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: Hồng Cừ