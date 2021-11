Khánh thành điểm trường Tiểu học thôn Chế Là

BHG - Ngày 15.11, Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Chế Là, huyện Xín Mần tổ chức khánh thành nhà lớp học điểm Trường Tiểu học thôn Chế Là, xã Chế Là.

Đại diện Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị trao biểu trưng xây dựng điểm trường cho nhà trường.

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 9.2021, gồm nhà lớp học cấp IV với 2 phòng học và 1 phòng lưu trú cho giáo viên, tổng giá trị 350 triệu đồng do Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an), Công an tỉnh và Tổng Công ty Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam tài trợ.

Công trình đưa vào sử dụng giúp 48 cháu học sinh tại điểm trường có điều kiện thuận lợi để học tập, rèn luyện, góp phần chung vào sự nghiệp phát triển giáo dục của địa phương.

Tin, ảnh: Phương Thúy (Công an tỉnh)