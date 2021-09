Thêm 14.922 ca Covid-19

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm tại TP HCM 8.499 ca, tăng 2.536 ca so với hôm qua, là ngày có số ca nhiễm cao nhất. Bình Dương giảm 828 ca, Đồng Nai tăng 183 ca, Long An giảm 19 ca, Tây Ninh tăng 205 ca.

Số ca nhiễm trong nước hôm nay gồm 5.619 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 312 ca), 9.275 ca đang điều tra dịch tễ (tăng 2.020 ca). Như vậy, hôm nay đánh dấu ngày ghi nhận số ca nhiễm cộng đồng cao nhất từ đầu dịch.

Hôm nay cũng là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch với 14.894 ca. Ngày có số ca nhiễm cao nhất là 27/8 (17.409 ca), ngày có số ca nhiễm cao thứ ba là 30/8 (14.219 ca).

Trong ngày, ghi nhận 308 ca tử vong (lúc 18h30 Bộ Y tế công bố 338 ca tử vong, đến 19h40 điều chỉnh lại là 308 ca). Cụ thể: TP HCM - 250, Bình Dương - 44, Đồng Tháp - 5, Hà Nội, Đăk Lăk, Tiền Giang đều 2, Bến Tre, Bình Thuận và Khánh Hòa đều một. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.446 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới là 2,1%.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 497.392, ghi nhận ở 62 tỉnh thành.

Về điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 11.344. Tổng số ca được điều trị khỏi 270.668. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.491 ca. Trong đó, thở ô xy qua mặt nạ 4.122; thở ô xy dòng cao HFNC 1.295; thở máy không xâm lấn 179; thở máy xâm lấn 867; ECMO 28.