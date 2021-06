Bệnh viện dã chiến sẵn sàng trong phòng, chống Covid-19

BHG - Theo kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh: Nếu dịch, bệnh Covid-19 xảy ra trong cộng đồng thì Bệnh viện Phổi Hà Giang sẽ trở thành bệnh viện dã chiến; là nơi thu dung, điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Do đó, Bệnh viện Phổi Hà Giang đã kích hoạt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật lực, vững tâm trong cuộc chiến không khoan nhượng với Covid-19.

100% bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào bệnh viện.

Trong cuộc chiến chống đại dịch toàn cầu Covid-19, bệnh viện là nơi phát hiện sớm, điều trị các ca bệnh, giúp ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Do vậy, để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, chất lượng, Bệnh viện Phổi Hà Giang đã đưa việc ứng phó với dịch bệnh Covid-19 lên nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để bảo vệ an toàn sức khỏe, sinh mệnh của nhân dân. Theo đó, tại khu vực cổng vào, Bệnh viện đã bố trí cán bộ y tế phân luồng người bệnh, đặt hệ thống biển báo sàng lọc, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, bố trí buồng khám sàng lọc, buồng cách ly cho ca bệnh nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Giang, Chúc Hồng Phương chia sẻ: Đơn vị đã xây dựng, kiện toàn các tổ công tác, đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị chi tiết kế hoạch, phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra trong bệnh viện, theo 3 cấp độ: Có trường hợp nghi ngờ bệnh Covid-19 xâm nhập (cấp độ 1); dịch bệnh có lây nhiễm khu trú một khoa (cấp độ 2) và dịch bệnh lây lan toàn bệnh viện (cấp độ 3). Trên cơ sở đó, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dịch, sàng lọc, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan trong toàn viện…

Sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi dịch bệnh xảy ra, Bệnh viện Phổi Hà Giang đã dự trữ phương tiện phòng hộ cá nhân, trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như: Trang phục chống dịch, găng tay, khẩu trang y tế; máy thở chức năng cao, máy thở không xâm nhập, máy theo dõi bệnh nhân, máy lọc và khử khuẩn không khí, máy phun dung dịch khử khuẩn bề mặt… Hơn nữa, với đặc thù là bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh về bệnh lao, phổi và chỉ đạo tuyến; Bệnh viện Phổi Hà Giang đã trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nổi bật trong đó, Bệnh viện đã trang bị 1 máy Gene Xpert không chỉ có giá trị trong phát hiện các ca mắc lao mà còn có tác dụng hiệu quả trong xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn: Bản chất của Gene Xpert là xét nghiệm Real-Time PCR, với ưu điểm nổi trội là hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động từ khâu tách chiết, trộn đến phân tích, thời gian rút ngắn chỉ trong vòng 45 phút và không hề có sự can thiệp của nhân viên y tế. Với phương pháp này, nhân viên y tế chỉ can thiệp chủ yếu ở khâu lấy và vận chuyển mẫu xét nghiệm. Với máy xét nghiệm này, Bệnh viện Phổi Hà Giang sẵn sàng tham gia xét nghiệm SARS-CoV-2 khi có yêu cầu. Đây sẽ là phương pháp mới, nhanh chóng, hiệu quả, phát hiện sớm người mắc Covid-19.

Không chỉ chuẩn bị về nhân lực, vật lực, công tác giám sát, dự phòng được Bệnh viện Phổi đặc biệt quan tâm thông qua việc tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại đơn vị; tổ điều tra dịch tễ vận chuyển bệnh nhân trực sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Ngoài ra, Bệnh viện thường xuyên cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, công tác truyền thông được thực hiện phong phú như phát tờ rơi về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho bệnh nhân tại phòng khám, phòng bệnh; tuyên truyền bằng pa nô dọc hành lang các khoa nội trú; trình chiếu video tại sảnh chính khu chờ khám ngoại trú; hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thực hiện nguyên tắc “5K”; xây dựng đường dây nóng của bệnh viện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Hiện nay, Bệnh viện Phổi Hà Giang không chỉ là bệnh viện an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo tiêu chí của Bộ Y tế, mà còn sẵn sàng trở thành bệnh viện dã chiến của tỉnh, thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Để thực hiện sứ mệnh này, khi có tình huống dịch bệnh xảy ra, toàn bộ bệnh nhân đang vào công thức lao điều trị ổn định được chuyển về tuyến huyện quản lý; còn bệnh nhân nặng phải điều trị hồi sức tích cực được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị. Toàn bộ cơ sở vật chất của bệnh viện trở thành bệnh viện dã chiến với quy mô tối thiểu 120 giường bệnh và 109 cán bộ y tế sẵn sàng chống dịch, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG