Thành phố Hà Giang nâng cao trách nhiệm phòng, chống dịch Covid - 19

BHG - Khi dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trở lại, các địa phương, người dân toàn tỉnh đã chủ động, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và những người xung quanh. Trong đó, nổi bật về thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch là thành phố Hà Giang.

Nhân viên siêu thị Vinmart, tổ 5, phường Trần Phú và khách hàng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch.

Thành phố Hà Giang thời điểm này, từ những trung tâm mua sắm, các cơ sở kinh doanh, cửa hàng tạp hóa, các khu chợ, cửa hàng ăn, bến xe khách, công viên… đều thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Người dân đeo khẩu trang, không bắt tay giao tiếp tại khu vực công cộng. Người dân cũng nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, chỉ đi ra ngoài khi có công việc thực sự cần thiết, hạn chế thăm hỏi, tiếp xúc những khu vực đông người. Bạn Nguyễn Thùy Linh, tổ 1, phường Ngọc Hà thổ lộ: Từ khi dịch bệnh Covid - 19 quay trở lại, em và những người thân trong gia đình không đi ăn quán mà chủ động nấu ăn tại nhà. Khi phải ra ngoài thì luôn chấp hành nguyên tắc 5K, để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh.

Tại Bến xe khách Hà Giang, lưu lượng xe vẫn duy trì các tuyến đi các tỉnh, thành phố, trừ 6 tỉnh, thành phố đang trong khu vực nguy hiểm, gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái Bình. Ngoài ra, các tuyến vận tải khác vẫn được hoạt động, đảm bảo an toàn theo quy định về giãn cách cho hành khách theo đúng quy định về phòng, chống dịch; xuất bến với 50% lượng khách theo ghế ngồi thực tế. Từ 1 - 10.5.2021, có 1.190 lượt xe xuất bến, với lưu lượng hành khách 5.705 người. Qua trao đổi với ông Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần An Khang cho biết: Với phương châm “Mỗi chuyến đi luôn cẩn trọng, an toàn, uy tín; mỗi hành khách là 1 người thân trong gia đình” đơn vị luôn quan tâm đến sức khỏe từng hành khách, quản lý tốt xe khách tuyến huyện, liên tỉnh, đảm bảo đúng tuyến, đúng giờ xuất bến, hành khách luôn thực hiện đầy đủ các bước sát khuẩn, ngồi giãn cách an toàn, đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi…

Tại siêu thị Vinmart, phường Trần Phú, khách hàng đến tìm mua các thực phẩm, sản phẩm phục vụ sinh hoạt thường ngày. Trong lúc dịch Covid - 19 gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân, nhiều người đã chủ động tìm mua thực phẩm, hoa quả có nhiều vi chất dinh dưỡng, giúp hỗ trợ tăng cường thể lực, sức đề kháng cho cơ thể. Cửa hàng trưởng, siêu thị Vimart, phường Trần Phú, Đặng Huy Hoàng chia sẻ: Lưu lượng khách đến mua hàng từ 250 - 350 người/ngày, cửa hàng luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch an toàn ngay từ ngoài cửa, đầy đủ theo thông điệp 5K. Người dân thành phố đến mua hàng hóa, tự mình nâng cao ý thức, bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh. Anh em nhân viên trong cửa hàng thường xuyên vệ sinh, sát khuẩn khu vực có khách hàng tiếp xúc.

Tại chợ phiên xã Phương Độ, những tiểu thương luôn chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch Covid - 19, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người; với các vật dụng y tế như: Khẩu trang, găng tay cao su, dung dịch sát khuẩn… Chị Bàn Thị Mai, thôn Nà Thác tâm sự: Tôi và bà con tìm mua những sản phẩm y tế để phòng, chống dịch bệnh, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho mình và những người thân yêu. Ngoài ra, cũng nhắc nhở các cháu nhỏ không tụ tập nơi đông người, bắt tay, tiếp xúc với người khác…; vận động mọi người, tập thể thao để tăng cường sức để kháng của cơ thể, nhằm phòng, ngừa đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19 đầy nguy hiểm.

Thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh; không để Covid - 19 ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, kinh tế của người dân. Thành phố Hà Giang thực sự đã trở thành điểm sáng dẫn đầu trên toàn tỉnh về thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, vừa chống dịch Covid - 19 và phát triển KT - XH.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH