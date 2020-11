BHG - Với chủ đề “Nghĩa tình miền Trung”, vừa qua đoàn công tác Công an tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ và nhân dân bị thiệt hại do mưa, lũ tại địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Tại Quảng Bình, đoàn công tác đã trao 10 triệu đồng cho đại diện gia đình đồng chí Trương Văn Thắng - cán bộ Công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ nhân dân trong trận lũ lịch sử vừa qua. Tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát và thiệt hại mà nhân dân và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh đang phải gánh chịu hậu quả bởi mưa, lũ gây ra. Đoàn đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân liệt sĩ Trương Văn Thắng tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tiếp tục hành trình, đoàn công tác của Công an tỉnh Hà Giang đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà ủng hộ người dân tại các xã của huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Đoàn đã trao 10 máy lọc nước trị giá 80 triệu đồng; 20.000 quyển vở ô ly, 1.400 bút bi trị giá 164 triệu đồng cho 3 trường học ở huyện Cẩm Xuyên; trao tặng 100 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho 100 gia đình và trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình thương binh liệt sĩ, mỗi suất 1,5 triệu đồng.

Nguyễn Lân