"Cầu nối" những công trình an sinh xã hội

BHG - Nhiều năm qua, song song với nhiệm vụ kinh doanh chất lượng, hiệu quả, phục vụ tốt cho tín dụng nông nghiệp nông thôn thì việc thực hiện trách nhiệm cộng đồng cũng là một trong những nhiệm vụ được Agribank Hà Giang chú trọng. Nhiều ngôi nhà mới, những ngôi trường khang trang với đầy đủ trang, thiết bị dạy và học tại nhiều xã nghèo trong tỉnh đều có dấu ấn của Agribank. Agribank Hà Giang đã và đang thể hiện rõ vai trò “cầu nối” để những công trình an sinh xã hội được xây dựng ngày càng nhiều trên mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Lãnh đạo Agribank Việt Nam tham quan cơ sở vật chất Trường Mầm non Lùng Tám (Quản Bạ). Ảnh: Mạnh Hải

An sinh xã hội là chủ trương, nhiệm vụ lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định chính trị - xã hội, sự phát triển bền vững của đất nước. Đặc biệt là đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, Agribank Hà Giang luôn thể hiện trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn này. Hàng năm, Agribank luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động xã hội, từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trạm y tế, đường giao thông nông thôn... Cán bộ, viên chức và người lao động Agribank trên toàn hệ thống tích cực đóng góp ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam,… với mong muốn phát huy tinh thần sẻ chia, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, những giá trị nhân văn của dân tộc, cùng chia sẻ với cộng đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Agribank Hà Giang, cho biết: Việc đồng hành cùng chính quyền, nhân dân trong thúc đẩy phát triển KT – XH, Ban Giám đốc Agribank Hà Giang luôn quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội; các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, đặc biệt là hỗ trợ trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ngoài nguồn vốn của Quỹ an sinh xã hội từ Agribank Việt Nam, Agribank Hà Giang đã chủ động kêu gọi sự hỗ trợ, đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; kêu gọi sự chung tay của cán bộ, viên chức và các chi nhánh trong cùng hệ thống… Đối với những nguồn vốn từ Quỹ an sinh xã hội của Agribank Việt Nam, Agribank Chi nhánh Hà Giang luôn lựa chọn đúng đối tượng, cử cán bộ phối hợp cùng ban quản lý các dự án các huyện theo dõi toàn bộ quá trình triển khai, xây dựng cho đến khi bàn giao công trình. Bởi chúng tôi hiểu rõ, mỗi công trình được xây dựng đều là tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Agribank, cũng là mong đợi, kỳ vọng của người dân nghèo.

Đại diện Agribank Việt Nam ủng hộ an sinh xã hội huyện Đồng Văn. Ảnh: MY LY

Được biết, tính đến thời điểm tháng 8 của năm 2020, Agribank đã dành trên 1,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trên 700 triệu đồng hỗ trợ cho giáo dục. Riêng đối với Agribank Hà Giang, tập thể cán bộ, nhân viên đã đóng góp, đồng hành với các chương trình hỗ trợ cho giáo dục, y tế với số tiền gần 100 triệu đồng. Thời gian tới, tiếp tục hỗ trợ trên 200 triệu đồng cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ tháng 7.2020. Nhờ có sự chia sẻ đó đã giúp nhiều người dân ổn định cuộc sống, có động lực vươn lên thoát nghèo.

Hoạt động an sinh xã hội và sự hỗ trợ thiết thực của Agribank đã góp phần tích cực vào việc giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và cho toàn xã hội; hàng trăm học sinh được học trong lớp học khang trang, các thầy, cô giáo yên tâm giảng dạy. Vừa qua, nhà lớp học Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Sủng Là do Agribank tài trợ đã được hoàn thiện. Trong ngày khánh thành, thầy giáo Vàng Mí Khành, Hiệu trưởng nhà trường không giấu được sự vui mừng, chia sẻ: Nhà lớp học Trường PTDT bán trú Tiểu học xã Sủng Là được xây mới 3 tầng, 12 phòng học kiên cố là món quà có ý nghĩa vô cùng to lớn mà Agribank đã dành tặng cho huyện Đồng Văn nói chung, thầy và trò nhà trường nói riêng. Đặc biệt, trong quá trình thi công, cán bộ Agribank Hà Giang trực tiếp kiểm tra, giám sát, theo dõi để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo cho sự an toàn của các cháu.

Có thể nói, phát huy vai trò là “cầu nối” để các công trình an sinh xã hội ngày càng được xây dựng nhiều hơn, đã thể hiện được sự quan tâm, chăm lo của Agribank Hà Giang đối với cộng đồng, đặc biệt là với người nghèo, địa phương nghèo vùng biên giới. Nhờ đó, bức tranh nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng y tế, giáo dục ngày càng được nâng lên.

My Ly