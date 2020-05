Yên Minh chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai

BHG - Hiện, đang bước vào mùa mưa bão, để giảm thiểu thiệt hại và ổn định đời sống cho người dân; huyện Yên Minh đã xây dựng kế hoạch và chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai (PCTT), và tìm kiếm cứu nạn (TKCN); sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Lực lượng “4 tại chỗ” khắc phục thiệt hại đợt mưa lũ năm 2019 ở thị trấn Yên Minh.

Đồng chí Phan Thị Minh, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh, cho biết: Công tác PCTT và TKCN trên địa bàn huyện thường xuyên được quan tâm, chỉ đạo kịp thời; các cấp, các ngành từ huyện đến xã luôn nghiêm túc, chủ động triển khai xây dựng các phương án, kế hoạch PCTT&TKCN cụ thể phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc tổ chức thực hiện ứng phó với các tình huống thiên tai. Người dân đã hiểu rõ được ý nghĩa của việc PCTT nên đã chủ động chằng nẹp mái nhà, khơi thông rãnh thoát nước xung quanh nhà. Tổ chức lực lượng nòng cốt tham gia phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” với cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất giữa các cấp, ngành, theo dõi sát các diễn biến thời tiết nên đã kịp thời ứng phó với các tình huống do thiên tai xảy ra. Từ đó, góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và người dân.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện trong năm 2019, trên địa bàn huyện xảy ra nhiều đợt mưa lũ, gió lốc làm 1 người chết, gần 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng; trong đó, sập đổ và cuốn trôi 12 nhà, tốc mái 272 nhà tại các xã; sập tường 41 nhà, hư hại do đất tràn vào 291 nhà, làm thiệt hại 11.475 tấm phi brô xi măng, 1.355 tấm úp nóc, 502 m2 tôn lợp và 50.100 viên ngói địa phương, thiệt hại 120,85 ha cây trồng cùng nhiều tài sản khác. Về giao thông, sạt lở, hư hại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã... Tổng khối lượng sạt lở trên 100.000 m3, làm thiệt hại 30 công trình phúc lợi… tổng thiệt hại ước trên 50 tỷ đồng. Ngay sau khi các đợt mưa lũ xảy ra, huyện đã nhanh chóng khắc phục hậu quả; nhằm giảm bớt những khó khăn cho những gia đình bị thiệt hại. Đối với thiệt hại về nhà ở, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục, sửa chữa những nhà bị hư hỏng nhẹ; đối với các nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn được hỗ trợ xây dựng mới và di dời đến nơi ở an toàn, tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra là trên 6 tỷ đồng.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, để giảm thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa lũ năm nay; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng phương án PCTT&TKCN cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về cách phòng, chống lũ; sẵn sàng di chuyển và di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, căn cứ kế hoạch, phương án cụ thể của từng đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả; chỉ đạo Ban Chỉ huy, tổ xung kích cấp xã, thôn, bản thường xuyên duy trì quân số đảm bảo tham gia ứng trực theo quy định; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu khi có mưa bão xảy ra. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, ứng phó thiên tai kịp thời; lồng ghép nội dung PCTT vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương. Chủ tịch UBND huyện Yên Minh - Phan Thị Minh cho biết thêm.

Bài, ảnh: HỒNG CỪ