Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác bảo đảm sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán 2022

BHG - Ngày 18.1, đại tá Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại huyện Yên Minh và Quản Bạ.

Đại tá Lại Tiến Giang chúc Tết Ban CHQS huyện Yên Minh.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo công tác triển khai phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho bộ đội đón Tết, vui Xuân, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu, Ban CHQS huyện Yên Minh và Quản Bạ cần tổ chức tuyên truyền, quán triệt để mọi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc chỉ thị trực Tết của cấp trên, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm tỷ lệ quân số trực, các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán. Quản lý chặt chẽ con người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện và an toàn giao thông; không để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Đoàn công tác trao quà Tết cho gia đình chính sách tại huyện Quản Bạ.

Trong chuyến công tác, đại tá Lại Tiến Giang đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho 30 gia đình chính sách và 20 suất quà của Bộ CHQS tỉnh cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện Yên Minh, Quản Bạ.

Tin, ảnh: Quốc Hoàn (Bộ CHQS tỉnh)