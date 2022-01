BHG - Chiều 17.1, Công ty Điện lực Hà Giang phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức họp thống nhất phương án, trình tự tại các đầu điểm công trình thuộc dự án điện nông thôn. Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nguyễn Xuân Hùng chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện một số sở, ngành của tỉnh; điện lực các huyện, thành phố.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 25 công trình thực hiện theo Quyết định số 1740, ngày 13.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 22 đầu điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư và 3 công trình do UBND huyện Bắc Mê làm chủ đầu tư. Các công trình thực hiện theo Quyết định 2081, ngày 8.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ. Vào tháng 10.2017, Công ty Điện lực Hà Giang đã tạm tiếp nhận tăng tài sản và thực hiện bán lẻ điện đến 42 đầu điểm. Đến tháng 1.2022, Công ty Điện lực Hà Giang đã phối hợp kiểm đếm 9 công trình nhưng chưa tiếp nhận do thiếu hồ sơ, tồn tại kỹ thuật…

Với 22 đầu điểm do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư mới bàn giao hồ sơ của 11/22 công trình. 3 công trình do UBND huyện Bắc Mê làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Hà Giang đã thực hiện kiểm đếm 3/3 công trình và đã có văn bản về việc khắc phục tồn tại công trình, hoàn thiện thủ tục bàn giao. Với 9 công trình thực hiện theo Quyết định 2081, ngày 8.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ hiện còn thiếu hồ sơ để bàn giao.

Tại cuộc họp, Công ty Điện lực Hà Giang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và thống nhất phương án tháo gỡ, khắc phục những tồn tại để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các công trình, sớm đóng điện phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG