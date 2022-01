Các sở, ngành triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - * Chiều 6.1, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN&PTNT; lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố…

Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai liên tục xảy ra, tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và địa phương, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị ngành lâm nghiệp, sự cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và người làm nghề rừng nên ngành lâm nghiệp đạt được nhiều kết quả đã đề ra. Có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Các chỉ tiêu của ngành lâm nghiệp cơ bản hoàn thành theo kế hoạch như: Chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng... Tỷ lệ che phủ rừng năm 2021 ước đạt 58,2% (tăng 0,2% so với năm 2020), hoàn thành 100% kế hoạch giao. Trong năm đã phát hiện 292 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 34 vụ so với cùng kỳ năm 2020), đã xử lý 290 vụ (xử lý hình sự: 14 vụ, xử lý hành chính: 276 vụ); tịch thu 270,035 m3 gỗ các loại; thu nộp vào ngân sách Nhà nước trên 2,8 tỷ đồng.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác Lâm nghiệp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như tình trạng phá rừng, khai thác rừng, chặt phá rừng tự nhiên tại một số địa phương vẫn còn xảy ra. Đồng chí Hoàng Gia Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Sở NN-PTNT và các địa phương khẩn trương khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý và bảo vệ rừng; tập trung quy hoạch, cắm mốc phân ranh giới rừng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, phát triển rừng trong nhân dân cùng với việc thực hiện củng cố hệ thống tổ chức quản lý gắn với bảo vệ tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. Sớm củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, thường xuyên tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 58,5%. Rà soát, đánh giá kết quả, hiệu thực hiện hoạt động tuần rừng của dự án KfW8. Đối với các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực thiện tốt quy hoạch 3 loại rừng, làm tốt vai trò quản lý nhà nước về lâm nghiệp ở cấp huyện, cấp xã theo theo phân cấp tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thường xuyên kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện, đặc biệt là đối với các huyện có diện tích rừng tự nhiên còn lớn. Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác rừng trồng sản xuất…

Tin, ảnh: Văn Quân

* Sáng 6.1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố; đại diện các đơn vị, công ty tư vấn thiết kế giao thông, HTX vận tải trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2021, ngành GTVT đã bám sát và nghiêm túc quán triệt các văn bản chỉ đạo của TƯ, của tỉnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực của ngành quản lý. Trong năm, Sở GTVT thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, quản lý, kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đó, tỷ lệ giải ngân khối lượng thực hiện năm 2021 đạt 100% đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch giao. Chủ động tham mưu cho tỉnh đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường cao tốc nối Hà Giang với đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai và tuyến cao tốc Tuyên Quang – Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Các hoạt động quản lý vận tải, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và công tác đăng kiểm, kiểm định được thực hiện đúng theo quy trình, quy định. Bên cạnh đó, sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai kế hoạch đón công dân từ các tỉnh phía nam trở về địa phương, phòng, chống dịch và cách ly đảm bảo an toàn. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. Năm 2021, Sở GTVT đã tiếp nhận hơn 30.500 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có gần 30.300 hồ sơ đã giải quyết, 153 hồ sơ đang giải quyết, 31 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện theo quy định. Số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt hơn 45%...

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành GTVT.

Năm 2022, ngành GTVT xác định tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu lực hiệu quả về lĩnh vực GTVT, đặc biệt chú trọng thực hiện chỉ tiêu đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2020 – 2025. Phối hợp cùng với các cấp, các ngành trong công tác triển khai lập quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030. Chỉ đạo tập trung công tác đảm bảo ATGT và vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân các dịp lễ, tết, các ngày tỉnh tổ chức nhiệm vụ, chính trị trọng đại, quan trọng. Thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng và xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh ghi nhận kết quả đạt được của ngành GTVT trong năm 2021. Nhiệm vụ trong năm 2022, đồng chí đề nghị ngành GTVT tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu theo lĩnh vực của ngành. Thực hiện kiện toàn bộ máy, các phòng chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Quan tâm đến cải cách hành chính, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối, phương thức làm việc nâng cao chất lượng thực thi công vụ. Tập trung hoàn thiện dự thảo kế hoạch để triển khai nghị quyết của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh về đột phá kết cấu hạ tầng giao thông. Khẩn trương tập trung phối hợp với các các cấp, các ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế chánh sách đặc thù trong xây dựng đường giao thông nông thôn đối với các tuyến đường khó khăn trong công tác huy động nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân để thực hiện gắn với chương trình hỗ trợ xi măng của tỉnh. Bên cạnh đó, bám sát các chỉ đạo T.Ư và Bộ GTVT tham mưu cho tỉnh ban hành các chỉ đạo kịp thời hoạt động vận tải, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp vận tải. Trước mắt, tăng cường tuần tra kiểm, soát đảm bảo ATGT phục vụ đi lại dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2022. Có biện pháp quản lý chặt chẽ các hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy… Đặc biệt là các hoạt động vận tải trong hoạt động du lịch đường thủy. Nâng cao trình độ chuyên môn, hoạt động chuyên sâu trong quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình. Tăng cường công tác quản lý hành lang đường bộ và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ngoài ra, tích cực nghiên cứu phối hợp, xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cho các phòng, ban chuyên môn, Phòng Kinh tế – Hạ tầng các các địa phương nhằm phục vụ tốt cho công tác chuyên môn trong thời gian tới…

Tin, ảnh: Văn Long

* Chiều 5.1, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Thường trực UBND các huyện, thành phố; một số doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Sở Xây dựng đã lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH theo các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh giao. 2 chỉ tiêu ngành được giao đều đạt và vượt kế hoạch, gồm: Tỷ lệ đô thị hóa thực hiện được 17,43%, đạt 102,5% kế hoạch; tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt 93%, đạt 100% kế hoạch giao. Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt 79,40 điểm, tăng 10 bậc so với năm trước. Công tác quản lý đầu tư xây dựng và chất lượng công trình xây dựng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả của dự án. Trong năm đã thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được 45 công trình, trong đó 44 công trình đạt yêu cầu, 1 công trình không đạt yêu cầu. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện tốt. Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, trong đó chỉ ra một số hạn chế như: Nhân lực có trình độ chuyên môn cho công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị còn thiếu và yếu nên chất lượng tham mưu tại một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; một số địa phương còn thiếu chương trình và kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn. Một số chủ đầu tư chưa kiểm soát kỹ hồ sơ trước khi trình thẩm định, dẫn đến trong quá trình thụ lý, thẩm định mất nhiều thời gian để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thẩm định… Đồng thời, thảo luận đưa ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022 như: Tỷ lệ đô thị hóa đạt 20,13%; tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch đạt 95%...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh biểu dương những kết quả mà ngành Xây dựng đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị Sở Xây dựng chú trọng kiện toàn bộ máy, củng cố các bộ phận chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Kiểm soát chặt chẽ trình tự thủ tục đầu tư, nhất là các dự án lớn, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Xây dựng kế hoạch cụ thể để rà soát lại tiêu chuẩn, điều kiện của các đơn vị hoạt động tư vấn, giám sát trên địa bàn, để các chủ đầu tư căn cứ lựa chọn, tránh tình trạng đơn vị tư vấn, giám sát không đủ năng lực. Kịp thời hướng dẫn các đơn vị liên quan, chủ đầu tư, doanh nghiệp triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng mới ban hành. Phối hợp thực hiện tốt công tác khảo sát, công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn đảm bảo sát giá thị trường.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành. Tham mưu UBND tỉnh phát triển các khu đô thị đảm bảo theo quy hoạch, định hướng, đảm bảo tính khoa học và phát triển bền vững. Phối hợp với UBND thành phố Hà Giang trong việc hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III. Hướng dẫn UBND các huyện rà soát, kịp thời bổ sung điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đảm bảo tính khoa học, bền vững, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển KT-XH. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường cạnh tranh. Lãnh, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân viên…

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

* Chiều 6.1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, các thành viên Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển

Đến nay, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển có 5 phòng giao dịch tại các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Năm 2021, Quỹ thành lập được 9 nhóm Tiết kiệm tín dụng (TKTD) mới, nâng tổng số nhóm đang hoạt động là 241 nhóm TKTD với 3.554 thành viên (TV). Số tiền tiết kiệm huy động được là trên 990 triệu đồng; trong năm đã giải ngân được trên 14 tỷ đồng cho 1.423 TV vay vốn, nâng tổng dư nợ lên 18,6 tỷ đồng cho 1.954 TV vay vốn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho các trưởng nhóm, tập huấn về quản lý kinh tế hộ cho các TV. Qua đó, Quỹ đã giúp đỡ các TV có điều kiện đầu tư vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng trọt, dịch vụ… nâng cao thu nhập gia đình, hoàn trả gốc, lãi đúng hạn theo quy định, chấp hành tốt quy chế của nhóm đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2022 như tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển TV mới; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm TKTD; tăng cường công tác định hướng, hướng dẫn các TV quản lý kinh tế hộ; tăng cường giải ngân nguồn vốn vay để hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển đã được khen thưởng.

Tin, ảnh: LÊ HẢI