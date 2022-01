Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - * Chiều 10.1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Năm 2021, công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Số người tham gia BHXH cả nước đạt trên 16,5 triệu người; BHTN gần 13,4 triệu người và hơn 88,8 triệu người tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt trên 395 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với năm 2020. Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như phục vụ các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động có bước đột phá; quỹ BHXH, BHTN, BHYT được kiểm soát, quản lý, sử dụng an toàn, bền vững, hiệu quả…

Tại tỉnh Hà Giang, tính đến hết ngày 31.12.2021, số người tham gia BHXH, BHYT trên 860.000 người, vượt dự toán BHXH Việt Nam giao, tăng 2% so với năm 2020; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,59% dân số. Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT đạt trên 1.600 tỷ đồng; đã thực hiện chi trả trên 1.700 tỷ đồng. Công tác giải quyết chế độ, chính sách, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu ngành BHXH tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác. Chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn tổ chức. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; đôn đốc thu, giảm nợ, không để phát sinh nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH. Quan tâm, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân nắm bắt, tiếp cận chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực góp phần xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp.

Tin, ảnh: Thanh Thủy

* Chiều 10.1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Ngân hàng của Thống đốc NHNN Việt Nam

Năm 2021, nhờ làm tốt công tác điều hành về tiền tệ, ngân hàng và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, lãi suất cho vay được duy trì ở mức thấp để hỗ trợ nền kinh tế và doanh nghiệp, người dân trên địa bàn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong năm, lãi suất cho vay đã giảm từ 0,5-1,5% so với năm 2020. Công tác huy động vốn đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đã tạo được nguồn vốn bền vững với lãi suất hợp lý, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tổng nguồn vốn hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt 27.503 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 15.087 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2020. Tổng đầu tư tín dụng cho nền kinh tế đến hết 31.12.2021 đạt 26.028 tỷ đồng, tăng 2.263 tỷ đồng so với năm 2020, góp phần quan trọng duy trì tăng trưởng và phục hồi kinh tế của tỉnh. Ngành cũng đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho gần 90 nghìn khách hàng, dư nợ trên 25 nghìn tỷ đồng. Các TCTD trên địa bàn đã triển khai nhiều gói tín dụng với lãi suất đặc biệt ưu đãi, hỗ trợ nhóm khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong năm 2021, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn tỉnh được kiểm soát ở tỷ lệ 0,36%. Cùng với đó, các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” cũng được NHNN tỉnh quan tâm, chú trọng.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Giang

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2021, NHNN tỉnh đề ra mục tiêu trọng tâm trong năm 2022. Trong đó, có một số chỉ tiêu chủ yếu như: Nguồn vốn huy động tại địa phương tăng từ 8% trở lên, tăng trưởng tín dụng đạt từ 8-12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ…

NHNN tỉnh nhận Danh hiệu tập thể Lao Động xuất sắc của Thống đốc NHNN Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Ngân hàng đã đạt được trong năm 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp hiệu quả và quyết liệt, nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng tới tất cả các thành phần kinh tế của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Chủ động tham mưu cho tỉnh các hoạt động tài chính ngân hàng, các chương trình chính sách tín dụng của T.Ư. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn, thủ tục sử dụng các dịch vụ thanh toán. Tăng cường phối hợp với các cấp các ngành, gắn kết chặt chẽ chính sách tín dụng với các chính sách khác của tỉnh. NHNN cần chỉ đạo đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ ngân hàng đa tiện ích, chất lượng và an toàn, quan tâm mở rộng cung cấp dịch vụ ngân hàng tại những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh, từng bước thực hiện thành công mục tiêu hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nhanh chóng chỉ đạo các ngân hàng thương mại có phương án bảo đảm chất lượng dịch vụ ATM, đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch rút tiền mặt trên ATM của khách hàng dịp cuối năm và Tết Nhâm Dần năm 2022.

Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Tại hội nghị, lãnh đạo NHNN đã phát động phong trào thi đua năm 2022. Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: My Ly

* Sáng 10.1, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành của tỉnh; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Điện lực 11 huyện, thành phố.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Thiện.

Năm 2021, Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hệ thống lưới điện, tuy nhiên với sự cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo, CBCNV, Công ty vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sự phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân. Cụ thể: Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm đạt trên 500 triệu kWh, đạt 100,9% so với kế hoạch Tổng Công ty giao; doanh thu tiền điện đạt 131% so với năm 2020; tỷ lệ thu tiền điện đạt 99,94%. Trong năm 2021 toàn tỉnh có 175/175 xã có điện lưới quốc gia, đạt 100%, với hơn 137 nghìn hộ nông dân có điện lưới Quốc gia, đạt 87,9%. Cùng với đó, Công ty đã làm tốt công tác bảo dưỡng định kỳ các đường dây, trạm biến áp và thay thế công tơ định kỳ trên địa bàn tỉnh; công tác chăm sóc, tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh của khách hàng luôn được chú trọng. Tích cực phối hợp với Sở Công thương thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh...

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện trao Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho 2 tập thể.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, năm 2022 Công ty Điện lực Hà Giang cam kết tiếp tục cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Công ty Điện lực Hà Giang đảm bảo thích ứng mọi hoàn cảnh có thể xảy ra, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty giao. Phấn đấu trong năm 2022, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 564 triệu kWh, sản xuất thủy điện đạt 1,73 triệu kWh, giá bán điện bình quân đạt 1,853 kWh, doanh thu đạt trên 1 nghìn tỷ đồng; đặc biệt là tiếp tục giảm thiểu sự cố đường dây, trạm 110kV; đưa các trạm biến áp 110kV về trung tâm điều khiển từ xa và quyết liệt chuyển đổi số, tiến tới doanh nghiệp số…

Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang Hoàng Văn Thiện trao Giấy khen của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho các tập thể.

Trước đó Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh trao tặng Huy hiệu 30 năm Tuổi Đảng cho đồng chí Hoàng Văn Thiện, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Giang.

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

* Chiều 10.1, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến nông năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có: Đại diện các Chi cục trực thuộc Sở NN&PTNT; Trạm Khuyến nông các huyện, thành phố.

Hội nghị triển khai công tác khuyến nông năm 2022

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn như dịch viêm da nổi cục ở bò, dịch tả lợn châu Phi liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhưng với sự nỗ lực của toàn hệ thống, hoạt động khuyến nông đã đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất tại địa phương. Trong đó, đã triển khai 4 dự án thuộc chương trình khuyến nông Trung ương; 6 mô hình khuyến nông địa phương. Các mô hình như: Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ; đề án phát triển cây cam Sành bền vững; sản xuất ngô thương phẩm; trồng Sa nhân tím; thâm canh chè theo hướng hữu cơ... đều cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15-30% so với sản xuất đại trà. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm, Trung tâm Khuyến nông đã phát hành 3.000 cuốn cẩm nang về cải tạo vườn tạp; tổ chức 58 lớp tập huấn cho 2.180 lượt người tham gia. Thông qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chủ trương của tỉnh, ngành, giúp người nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, hướng tới phát triển nền nông nghiệp sạch, bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 như: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khuyến nông bám sát chủ trương của tỉnh, ngành; xây dựng và thực hiện các chương trình dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2022-2024; tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các mô hình trình diễn đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh và nhu cầu của nhân dân; xây dựng mô hình khuyến nông theo tiêu chí bền vững, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để người dân biết ứng dụng trong sản xuất.

Tin, ảnh: LÊ HẢI