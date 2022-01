Triển khai công tác tái đánh giá Công viên ĐCTC UNESCO CNĐ Đồng Văn lần thứ 3 năm 2022

BHG - Sáng 11.1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác tái đánh giá Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐC) lần thứ 3 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự có TS.Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm Kats và Di sản địa chất; các chuyên gia; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện các khuyến nghị của chuyên gia mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN) tại kỳ thẩm định lần thứ 2 năm 2018, Hà Giang triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển CVĐC. Tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 3 Quyết định quy hoạch phát triển vùng CVĐC; ban hành các quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch trong vùng CVĐC; quản lý quy hoạch hiệu quả. Triển khai tốt vấn đề nước sạch cung cấp cho khách du lịch trên vùng CVĐC; sửa chữa, nâng cấp các biển thông tin; in ấn, phát hành ấn phẩm về CVĐC; khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống hang động; xây dựng làng văn hóa du lịch truyền thống. Hoạt động xúc tiến, quảng bá về CVĐC được đổi mới, tiếp cận công nghệ 4.0, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Cao nguyên đá Hà Giang; khẳng định vị thế công viên đầu tiên của Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về CVĐC được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng được bảo tồn và phát huy; hình thành và đưa vào khai thác nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn; hạ tầng cơ sở được đầu tư… góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị CVĐC.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo kết quả kiểm tra sơ bộ chuẩn bị tái đánh giá CVĐC lần thứ 3 năm 2022. Theo đó, tỉnh đã triển khai nhiều nội dung đạt kết quả tốt; tuy nhiên, còn một số nội dung cần sự vào cuộc quyết liệt, nhất là triển khai xây dựng tuyến tham quan số 4 từ Mèo Vạc qua các xã Du Già, Du Tiến (Yên Minh) về thành phố Hà Giang); trong đó, kiến nghị xây dựng tuyến đường từ Mèo Vạc về xã Du Già đã xuống cấp; xây dựng trạm thông tin trên tuyến; việc xây dựng Bảo tàng không gian văn hóa các dân tộc ở Đồng Văn cần đầu tư bài bản; cần đánh giá sức chịu tải của CVĐC... Theo chuyên gia GGN chia sẻ: Việc tái đánh giá lần này chủ yếu đánh giá các nội dung khuyến cáo chưa thực hiện được 100%; do đó, để ghi điểm khi tái đánh giá, tỉnh cần tập trung giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục quảng bá nhãn mác của UNESCO thông qua một số mặt hàng OCOP địa phương; nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ; mô hình làng văn hóa du lịch như ở thôn Pả Vi (Mèo Vạc), Nặm Đăm (Quản Bạ)…

TS. Trịnh Hải Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Hà Giang có thêm những giải pháp chiến lược để xây dựng CVĐC của tỉnh ngày một phát triển.

PGS.TS Trần Tân Văn, chuyên gia mạng lưới GGN, cho biết: CVĐC của Hà Giang chính là điểm khởi xướng cho mục tiêu chung “miền đất kiên cường” của mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu.

Giám đốc Sở Văn hóa TT&DL Nguyễn Hồng Hải tham gia ý kiến đề nghị các huyện tăng cường phối hợp trong công tác nâng cao nhận thức người dân; quản lý các bảng, biển thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh: Việc tái đánh giá CVĐC là nhiệm vụ rất quan trọng. Do đó, các ngành liên quan ưu tiên sửa chữa gấp tuyến đường từ xã Thái An (Quản Bạ) đi Lũng Hồ - Đường Thượng (Yên Minh); xem xét sửa chữa tuyến đường từ xã Mậu Duệ đi Du Già; khẩn trương xây dựng trạm thông tin trên tuyến tham quan số 4; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các huyện khuyến nghị bà con không vi phạm các quy định về bảo tồn giá trị CVĐC; đẩy mạnh các mô hình sản xuất an toàn, hiệu quả. Trên cơ sở các khuyến nghị, đề xuất của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, ý kiến của chuyên gia, các ngành, địa phương cần triển khai ngay các nhiệm vụ mang tỉnh trước mắt và lâu dài; trong đó, tập trung vào nhiệm vụ tái đánh giá. Các huyện rà soát nhiệm vụ để triển khai thực hiện theo tiến độ.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải báo cáo sẽ đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường giao thông trên khu vực CVĐC.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn báo cáo việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng, khu dân cư trên địa bàn được triển khai hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Viện Khoa học địa chất và Khoáng sản Việt Nam, các chuyên gia tiếp tục sát cánh, giúp Hà Giang trong công tác tái đánh giá lần thứ 3 năm 2022; nhất là khảo sát, đưa ra các khuyến cáo sát thực. Phía tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị đảm bảo chu đáo. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa TT&DL làm đầu mối, kết nối với các đơn vị, chuyên gia; có báo cáo hàng tuần và hàng tháng đánh giá cụ thể từng việc; xem xét cụ thể các phần việc để dự trù kinh phí mua sắm, đầu tư các hạng mục phục vụ tái đánh giá…

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc báo cáo công tác xây dựng Làng văn hóa du lịch cộng đồng và các nội dung phục vụ tái đánh giá.

Lãnh đạo huyện Yên Minh báo cáo các phần việc được giao phục vụ tái đánh giá sẽ bảo đảm hoàn thành đúng thời gian.

Lãnh đạo huyện Quản Bạ báo cáo huyện chú trọng phát triển sản phẩm du lịch mới, phát huy hiệu quả hệ thống hang động; đến nay, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao phục vụ tái đánh giá.

Tin, ảnh: Kim Tiến