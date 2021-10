Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH

BHG - Chiều 4.10, tại Nhà khách Hà An (TPHG), Công an tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) (4.10.1961 – 4.10.2021) và 20 năm Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngày 4.10.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC”. Từ đó, ngày 4.10 hàng năm đã trở thành Ngày Truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và là Ngày Toàn dân PCCC. Tháng 7.1985, Đội Cảnh sát PCCC thị xã Hà Giang được thành lập, thuộc Công an tỉnh Hà Tuyên, toàn lực lượng chỉ có 17 cán bộ, chiến sỹ. Đến năm 1991, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Hà Giang được thành lập. Với truyền thống 60 năm vẻ vang, những năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xã hội hóa sâu rộng phong trào toàn dân PCCC, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an, cho các tập thể, cá nhân.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 1.625 đội PCCC cơ sở với 11.084 thành viên và 1.764 đội PCCC dân phòng với 17.360 thành viên. Phong trào Toàn dân tham gia PCCC phát triển ngày càng sâu rộng. Số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra giảm theo hàng năm. Công tác xây dựng và thực tập phương án chữa cháy luôn được nghiên cứu đổi mới, trung bình mỗi năm xây dựng 30 phương án và thực tập 15 phương án chữa cháy và CNCH. Công tác thường trực, sẵn sàng chiến đấu được tăng cường và ngày càng hiệu quả, kịp thời xử lý, cứu chữa thành công các vụ cháy, nổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục chủ động, nhạy bén trong công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chủ trương, giải pháp về PCCC và CNCH. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về PCCC cho các tầng lớp nhân dân. Tập trung xây dựng, phát triển phong trào Toàn dân PCCC sâu rộng gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ. Thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập, sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời các tình huống cháy, nổ và CNCH. Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC…

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã được Chủ tịch UBND tỉnh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen. Ban tổ chức cũng tổng kết và trao giải cho các tập thể, cá nhân đoạt giải trong cuộc thi viết tìm hiểu 60 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao số tiền 70 triệu đồng ủng hộ làm nhà ở cho một chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn của phòng PC07, Công an tỉnh.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG