Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang góp ý kiến về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 27.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), quản lý và sử dụng Quỹ BHXH năm 2020. Tại điểm cầu Hà Giang, dưới sự chủ trì của đồng chí Lý Thị Lan, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Đoàn ĐBQH tỉnh ta tham gia góp ý một số nội dung.

Đại biểu Hoàng Ngọc Định, Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận trực tuyến về chính sách BHXH.

Sau khi nghiên cứu báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ BHXH, quản lý và sử dụng quỹ BHXH năm 2020 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội – Quốc hội; xuất phát từ thực tiễn ở địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh ta kiến nghị xem xét có phương án linh hoạt trong việc quy định thời gian tham gia đối với người tham gia BHXH tự nguyện nhằm tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH. Do tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người dân; đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn trong khi thời gian tham gia BHXH dài, dẫn đến tâm lý người dân không muốn tham gia và khi đã tham gia thì có tâm lý muốn thôi không tham gia nữa để giải quyết hưởng chế độ BHXH một lần. Do vậy tình trạng hưởng BHXH một lần đang có xu hướng tăng lên, điều này gây tác động rất lớn đến chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Về chế độ BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Đoàn ĐBQH tỉnh ta kiến nghị 2 nội dung: Tăng mức tham gia BHXH từ lương cơ sở thành tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Và bổ sung quy định cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã được tham gia đầy đủ 5 chế độ là: Hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn - bệnh nghề nghiệp.

Các đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục kéo dài thời gian cho người dân thuộc các xã khu vực II, khu vực III (giai đoạn 2016 - 2020) hiện nay chuyển sang khu vực I theo Quyết định 861 (giai đoạn 2021 - 2025) được tiếp tục thụ hưởng chính sách BHYT đến hết ngày 31.12.2021. Và đề nghị nghiên cứu, bổ sung chính sách: Từ năm 2022 trở đi, các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi, sau khi được địa phương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tức là chuyển sang xã vùng I) thì được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách BHYT ít nhất 1 năm để tránh nguy cơ tái nghèo khi người dân xảy ra ốm đau, tai nạn mà không được quỹ BHYT chi trả.

