Đoàn công tác T.Ư Hội Nông dân Việt Nam làm việc với lãnh đạo tỉnh

BHG - Sáng 12.7, tại Tỉnh ủy, đoàn công tác của T.Ư Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau 13 năm thực hiện Nghị quyết 26, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh bình quân đạt 4,5%; tổng sản lượng lương thực đạt trên 41 vạn tấn, tăng gần 50% so với năm 2008; giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt trên 13.466 tỷ đồng; giá trị thu hoạch bình quân trên ha đất canh tác cây hàng năm đạt 50 triệu đồng, tăng 32,56 triệu đồng so với năm 2008; tỷ lệ che phủ rừng đạt 58%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 86%; 100% các xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% các huyện, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập tiểu học; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn 22,53%; đã có 45 xã đạt chuẩn NTM, thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, bình quân mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí; quy tụ, sắp xếp 4.777 hộ sống rải rác ở các sườn núi cao về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng NTM; đào tạo nghề cho trên 187,6 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, giải quyết việc làm mới cho trên 214,2 nghìn lao động. Trong giai đoạn 2008 – 2021 tỉnh đã bố trí, lồng ghép trên 10.500 tỷ đồng các nguồn ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Riêng từ năm 2019 đến nay tỉnh đã xã hội hóa xây dựng nhà ở cho 4.780 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn. Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh hiện có 640 hộ nghèo, cận nghèo tham gia thực hiện…

Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng, Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cho rằng, các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới cần xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế từng vùng miền, địa phương; quan tâm tới công tác quy hoạch phát triển nông nghiệp; có cơ chế, chính sách tín dụng đặc thù cho nông dân tiếp cận vốn vay; định mức đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn cần khác nhau, theo từng vùng; quan tâm tới các chính sách về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nâng cao dân trí cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn; xây dựng bộ tiêu chí riêng trong xây dựng NTM cho vùng núi, biên giới…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh khẳng định, dù còn nhiều khó khăn nhưng Nghị quyết 26 của BCH T.Ư Đảng khóa X đã góp phần thay đổi, thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, khu vực nông thôn và người nông dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thông tin, tỉnh đã và đang tận dụng thế mạnh về khí hậu, đất đai để tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng địa phương như dược liệu, chè shan tuyết, mật ong bạc hà, cam; hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho rằng, qua thực tiễn của tỉnh, việc đánh giá Nghị quyết 26 cần tập trung vào chủ thể người nông dân; tập trung vào mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; nên rà soát, đánh giá lại chính sách đất đai trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm các chính sách an sinh xã hội, giúp nông dân “an cư, lạc nghiệp”; quan tâm đầu tư hạ tầng nông thôn cho những vùng trọng điểm trong công tác giảm nghèo. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, việc xây dựng một số chính sách cần đi thẳng vào nhu cầu của người dân, gắn với hỗ trợ chuỗi giá trị sản xuất của người dân; với các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi cần xây dựng các chính sách hỗ trợ về giáo dục, nâng cao dân trí và nâng cao giá trị canh tác trên diện tích đất; đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, Nghị quyết 26 là một trong những nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh, làm thay đổi rõ rệt bộ mặt nông thôn. Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân gợi mở: Trong phát triển “tam nông”, cần có cơ chế bảo vệ người dân thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp; có chính sách quan tâm chuyển dịch lao động, nhất là lao động trẻ khu vực nông thôn; việc thành lập HTX cần theo nhu cầu thực tiễn sản xuất của các hộ, có cơ chế đào tạo quản trị HTX và liên kết trong HTX, cũng như giữa các HTX với nhau; đối với đất sản xuất, việc tích tụ ruộng, đất cần phù hợp với từng vùng, quan trọng nhất là nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích canh tác; tăng cường nâng cao dân trí; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 26

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà tham gia ý kiến

Đại diện Vụ Kinh tế Nông nghiệp, Ban Kinh tế T.Ư tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Hoàng Hải Lý tham gia ý kiến về phát triển lĩnh vực nông nghiệp

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Lương Văn Đoàn tham gia ý kiến

Tin, ảnh: Duy Tuấn